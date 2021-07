Rusza przebudowa MMG Ciechanów. Do najemców dołączyli Action i Rossmann

Master Management Group przebudowuje centrum w Ciechanowie; fot. komunikaty prasowe

Nowe marki, zwiększenie powierzchni przez dotychczasowych najemców oraz modernizacja części kompleksu - to zmiany, jakie czekają klientów centrum handlowego w Ciechanowie. Prace budowlane trwają, a ich ukończenie zaplanowane jest wczesną jesienią tego roku.

Po przebudowie oferta MMG Ciechanów będzie dostępna na łącznej powierzchni 15 600 mkw.

Prowadzone właśnie prace budowlane obejmują 2000 mkw.

Po modernizacji w centrum MMG Ciechanów pojawią się trzy nowe sklepy. To dyskont niespożywczy ACTION o powierzchni 947 m², drogeria Rossmann z ofertą dostępną na 470 m² oraz salon optyczny o powierzchni 75 m². Sklepy popularnych marek PEPCO oraz KIK zmienią swoją lokalizację i niemal podwoją powierzchnię – odpowiednio z 281,83 m² do 566 m² oraz z 410,92 m² do 656 m². Oba zyskają też osobne wejścia z zewnątrz centrum. Modernizacja wnętrz czeka również salony, znajdujące się w samym pasażu obiektu.

Kolejne inwestycje w planach

- Aktualnie trwają prace rozbiórkowe. Wymieniana jest elewacja i modernizowane są instalacje wewnętrzne. Przygotowujemy również powierzchnie dla nowych najemców. Zaawansowane roboty budowlane są prowadzone na 2 000 m². Wszystko postępuje zgodnie z harmonogramem, a nowi najemcy mają rozpocząć adaptację swoich sklepów jeszcze w lipcu – mówi Damian Czernik, zarządca Centrum MMG Ciechanów. - Przebudowę Centrum MMG planowaliśmy od dłuższego czasu, jednak pandemia i obostrzenia sanitarne zmieniły nasze założenia. Celem tej modernizacji jest istotna poprawa komfortu zakupów, a rozbudowa umożliwi wprowadzenie nowych marek, na które czekali mieszkańcy Ciechanowa i okolic. Znamy potencjał naszego centrum na lokalnym rynku, dlatego rozwijamy jego ofertę i unowocześniamy wnętrza – dodaje Damian Czernik.

– Dążymy do ciągłego ulepszania oferty i przestrzeni zakupowej. Centrum w Ciechanowie to dominujący obiekt handlowo-usługowy w regionie. Funkcjonalny i wygodny koncept rozlokowania sklepów łączy klasyczny pasaż zakupowy z parkiem handlowym, z osobnym wejściem do lokali najemców wielkoformatowych. To daje możliwość optymalizacji i elastycznego przepływu klientów, który doskonale sprawdził się w warunkach obostrzeń pandemicznych. Po pierwszej fazie zmian planujemy kolejne etapy inwestycji, wprowadzające nowe znane marki do Centrum w Ciechanowie – mówi Anna Polak, Head of Leasing MMG.