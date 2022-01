Rusza walentynkowy konkurs marki E.Wedel

Konkurs pt. „Podaruj i zagadaj” to okazja do tego, by wykazać się kreatywnością i zdobyć nagrody. Zasady są niezwykle proste. Uczestnicy zobowiązani są do zakupu minimum jednego opakowania pianek Ptasie Mleczko® 360 g o dowolnym smaku, zarejestrowania się na stronie: www.ptasiemleczko.pl, uzupełnienia zadania konkursowego, które brzmi: „Podziel się swoim lekkim i słodkim tekstem na zagadanie” oraz dołączenia do niego zdjęcia paragonu, potwierdzającego zakup dowolnego opakowania pianek Ptasie Mleczko®.



Konkurs wystartował 24 stycznia i potrwa do 14 lutego 2022 r. Na autorów najlepszych tekstów na zagadanie czekają wyjątkowe nagrody, a wśród nich m.in.: 9 kart przedpłaconych Sodexo o wartości 1000,00 zł, 22 naszyjniki z ptasim motywem marki Ania Kruk i aż 110 walentynkowych boxów z niebiańsko lekkimi piankami Ptasie Mleczko®.