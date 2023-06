Ruszają samozbiory jagody kamczackiej. Gdzie?

Czas na samozbiory jagody kamczackiej

„Czerwiec na plantacjach jagody kamczackiej” to projekt realizowany w ramach kampanii „Czas na polskie superowoce!”. Podczas 3 wcześniejszych edycji wzięło w nim udział 50 tys. ludzi. Konsekwencja plantatorów owocuje rzeszą regularnych odwiedzin we wszystkich wskazanych terminach, zakupem sadzonek i całej gamy przetworów. Nowością tegorocznej edycji jest akcja #CzasNaMrożenie – promując codzienną konsumpcję, tych sezonowych owoców, przez cały rok.

- Jagoda kamczacka to jeden z pierwszych owoców dojrzewających w sezonie. Jest wiele odmian, dojrzewają one w różnych terminach, różnią się smakiem, kolorem, kształtem. Jeśli nie próbowaliście jeszcze, będziecie zaskoczeni jej głębokim i wielowymiarowym smakiem. Zapraszamy w całej Polsce, spróbujcie i wybierzcie swoją ulubioną odmianę jagody kamczackiej - zachęca Justyna Kusibab-Mruk, szkółkarz, plantator i przetwórca jagody kamczackiej (haskap), Plantin.

Czerwiec 2023 na plantacjach jagody kamczackiej

Istotą oferty jest możliwość samodzielnego zbioru i zakupu świeżych owoców. We wszystkich lokalizacjach zaplanowano degustacje o sprzedaż przetworów. Oto lista plantacji, które przygotowały się do dni otwartych w terminach 17-18, 24-25/06 i 1-2/07.

Małopolska - 2 plantacje: "Zdrowe Jagody" w Nowej Wsi i "Plantin" w Muniakowicach - 17-18 i 24-25/06

Mazowsze - Gosp. Jagodowe Boglewice - 17-18 oraz 24-25/06

Lubelskie - 2 plantacje: plantacja w Opolu Lubelskim (zaprasza 17-18 i od 24/06 do 2/07); "U Pani Babci" w Piłatce k. Janowa Lubelskiego - 24/06 i do 2/07

Świętokrzyskie - 2 plantacje: "Jagodowe Pole" z Modliborzyc 25/06 i "Jagodowe smaki" z Wszachowa - 24-25/06

Łódzkie - Gosp. Haskap w Mokrej Prawej - 24-25/06, 1-02/07

Podlaskie - 2 plantacje: w Kamiennej Nowej i w miejscowości Orla, powiat Bielsk Podlaski - obie 24-25/06 i 01- 02/07

Pomorskie - "Jagodowe Marzenie" w Chrzanowie - 24-25/06

Wielkopolskie - Plantacje braci Miedzińskich w Bożatkach koło Rzgowa - 24-25/06 i 1-02/07.

Idziemy za ciosem. Organizacja Dni Otwartych to sprawdzone narzędzie promocji. Od 3 lat plantatorzy jagody kamczackiej są niekwestionowanymi liderami w organizacji i wspólnej promocji samozbiorów. Zapraszamy serdecznie wszystkich producentów i pasjonatów. Organizowano samozbiory na największych plantacjach – nawiasem mówiąc największa w Polsce jest jednocześnie największą na świecie – i na tych najmniejszych. Wszystkie były udane, a frekwencja rosła. Liderzy goszczą już ponad 2 tys. osób jednorazowo i 3 tys. w ciągu całego sezonu - mówi Andrzej Krupiński, prezes Stowarzyszenie Plantatorów Jagody Kamczackiej.



Zainteresowanie samodzielnym zbiorem owoców

7 na 10 Polaków jest zainteresowana udziałem w samozbiorach. Co 10 osoba, która chce wziąć udział w samozbiorach, chce przyjechać na plantacje jagody kamczackiej. Takie deklaracje złożyło 7% respondentów sondażu Kantar Public, czyli 2 mln 250 tys. osób (dokładnie 2 261 453). Sondaż został zrealizowany w maju br. Wśród owoców popularniejszych tylko truskawki, maliny, borówki i jeżyny. Te ostatnie uznano także za najbardziej oczekiwany gatunek 2023 roku.

Kamczatka wśród gatunków, na które Polacy czekają najbardziej

Co piąty dorosły Polak (20%) chciałby spróbować w tym roku owoców i przetworów z jagody kamczackiej. Dokładnie 6 461 293 osób.

- W porównaniu do ubiegłorocznych wyników widać, po raz kolejny, wyraźny wzrost. Jagodę kamczacką i jej przetwory jadło już co najmniej 5,5 mln osób (Kantar, czerwiec 2022). Aktualne badania pokazują zatem jeszcze blisko milion nowych konsumentów zainteresowanych jej spróbowaniem. Najwięcej jest ich w miastach 100-500 tys. i wśród osób z wykształceniem średnim. To z myślą o nich warto w tym roku tworzyć ofertę - mówi Urszula Krassowska, dyrektor zarządzająca Kantar Public.

Samozbiory dobrym narzędziem promocji

Plantatorzy jagody kamczackiej od lat zapraszają na swoje plantacje i popularyzują doświadczenia jej uprawy w Polsce. Już 10% dorosłych Polaków wie jak wyglądają plantacje jagody kamczackiej (3 230 647). Podobne deklaracje dla borówki wysokiej, uprawianej w Polsce od ponad 40 lat, wynoszą „tylko” 30% (9,7 mln).