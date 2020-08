Ruszył pierwszy sklep Amazon Fresh

Amazon uruchomił pierwszy sklep spożywczy w koncepcie Fresh, fot. za Amazon

Amazon otworzył pierwszy wielkoformatowy sklep spożywczy w Los Angeles - jak dotąd największe swoje przedsięwzięcie w zakresie stacjonarnej sprzedaży detalicznej. Chcąc odróżnić nowy format od ekskluzywnych sklepów WholeFoods i mniejszych sklepów wielobranżowych Amazon Go, Amazon Fresh zaoferuje znacznie szerszą gamę podstawowych artykułów spożywczych.

W sklepie o powierzchni 35000 mkw. będą dostępne duże marki, takie jak Coca-Cola i Kellogs, marki własne amazona, w tym wino Happy Belly i Cursive, a także szereg produktów organicznych od WholeFoods, które detalista kupił w 2017 r.

- Whole Foods to pionier i lider w dziedzinie naturalnej, organicznej i czystej żywności. Wybór produktów w Amazon Fresh jest zupełnie inny. Widzimy, jak sklepy działają obok siebie i cieszymy się, że możemy zaoferować klientom wybór między nimi - powiedział wiceprezes sklepów Amazon Fresh, Jeff Helbling.

Chociaż Amazon Fresh nie będzie wyposażony w kamery sterowane sztuczną inteligencją, które mogą wykrywać, jakie produkty kupują klienci, jak ma to miejsce w sklepach Amazon Go, sklep jest wyposażony w szereg technologicznych rozwiązań.

Amazon wprowadzi do niego swoje nowe zautomatyzowane wózki sklepowe „Dash Carts”, które wykorzystują ekran komputerowy i wbudowane wagi do identyfikacji towarów, bez konieczności wizyty przy kasie. Kupujący mogą zeskanować kod QR, aby aktywować swój koszyk i połączyć go ze swoim profilem Amazon. Podobnie jak w przypadku technologii Amazon Go, wózki wykrywają, kiedy przedmioty są dodawane lub usuwane z koszyka i obciążają konto klienta bezpośrednio po wyjściu ze sklepu.

W placówce pojawi się również wiele aktywowanych głosem wyświetlaczy Echo Show, które kupujący mogą poprosić o informacje o lokalizacji przedmiotów lub o zalecenia dotyczące tego, co przygotować na kolację.

Subskrybenci Amazon Prime będą mieli możliwość darmowej dostawy artykułów spożywczych, a sklep będzie miał wydzieloną sekcję, w której klienci będą mogli odbierać i zwracać zamówienia.

Kolejne sklepy Amazon Fresh ruszą w Irvine i Northridge w Kalifornii oraz Naperville w Chicago.