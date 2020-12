Ruszył sklep socjalny w Katowicach. Ceny nie wyższe niż 50 proc. wartości rynkowej

Pierwszy w Polsce sklep socjalny rozpoczął działalność przy ul. Tysiąclecia 82 na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach. Wsparciem objętych zostanie 6000 osób, które są w trudnej sytuacji materialnej. Ceny artykułów nie przekroczą 50 proc. wartości rynkowej - „Wierzymy, że ten model wsparcia, którego celem jest utrzymanie i przywrócenie godności potrzebujących osób, a nie rozdawnictwo pieniędzy, stanie się powszechny” - mówi Piotr Kochanek, wiceprezes fundacji Wolne Miejsce.

Projekt wsparli Miasto Katowice, miejscowe przedsiębiorstwa oraz sklep IKEA Katowice.

W sklepie będzie można kupić jedzenie, artykuły chemiczne, a także ubrania. Ceny artykułów nie przekroczą 50 procent ceny rynkowej. Do zakupów będzie uprawniała specjalne karta wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, fundację lub decyzją prezydenta miasta w ramach interwencji samorządowej. Ta ostatnia forma pomocy skierowana jest do osób, które nagle znalazły się w trudnej sytuacji, ale na co dzień nie są klientami ośrodka pomocy społecznej.

- „W ofercie sklepu będą dostępne produkty z krótkim terminem przydatności, które będziemy pozyskiwać od naszych partnerów. Dzięki temu zostaną uratowane one przed zmarnowaniem. W tym miejscu będzie funkcjonował także punkt kawowy, który jest ważnym elementem całego projektu. To tutaj osoby potrzebujące i zagrożone wykluczeniem społecznym będą mogły usiąść i spotkać się nie tylko w swoim gronie, ale także w towarzystwie naszych wolontariuszy oraz znanych i lubianych, zaprzyjaźnionych z fundacją osób, które regularnie - kiedy będzie to już możliwe - zamierzamy zapraszać. Chcemy, aby dzieliły się one swoimi historiami, a może i życiowymi poradami” - mówi Piotr Kochanek, wiceprezes Fundacji Wolne Miejsce.



Do wyposażenia sklepu wykorzystaliśmy produkty, które w zdecydowanej większości można rozłożyć na części i przeznaczyć do recyklingu lub odzysku energetycznego. Wśród nich są m.in. regały IVAR, stoły i krzesła LISABO, stoliki kawowe YPPERLIG” - mówi Monika Kosakiewicz-Komasara, kierownik ds. klienta biznesowego, lokalnego marketingu/zrównoważonego IKEA w Katowicach.

Co ważne ze sklepu będą mogli korzystać także wolontariusze fundacji Wolne Miejsce, a z punktu kawowego, oprócz posiadaczy specjalnej karty, także pozostali mieszkańcy (dla nich ceny będą standardowe).



Sklep socjalny w Katowicach będzie otwarty od czwartku, 10 grudnia 2020 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.