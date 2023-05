Ruszyła druga edycja letniej loterii Lecha - wygraj koszulkę lub przenośny głośnik

Zeszłoroczna loteria cieszyła się ogromną popularnością, gromadząc ponad 3,5 miliona kodów. W tym roku warto ponownie brać udział w tej wyjątkowej promocji. Aby wziąć udział w loterii, wystarczy zakupić dowolne piwo marki Lech w promocyjnym opakowaniu, zeskanować znajdujący się na nim kod QR lub wejść na stronę loterialech.pl i wpisać specjalny kod, który znajduje się pod zawleczką lub kapslem. Wystarczy tyle, aby od razu sprawdzić, czy się wygrało.

Lech sponsorem 9. Pol'and'Rock Festival

Lech, niezmiennie związany z muzyką, jest obecny na największych festiwalach muzycznych i wspiera aktywnie artystów. Jako Sponsor Tytularny, marka będzie obecna na Lech Polish Hip-Hop Festival & Music Awards oraz jako Sponsor 29. Pol'and'Rock Festival.

Codziennie od 1 maja do 31 sierpnia uczestnicy loterii będą mieli szansę wygrać muzyczne nagrody. Do zdobycia będzie 2 tysiące głośników marki Sony oraz 50 tysięcy koszulek z hitowymi tekstami takich artystów jak Oki, Kukon, Ten Typ Mes, Franek Kimono, Bober, Kaliber 44, Mor W.A. oraz Natalia Szroeder. Do wygrania będą także dedykowane t-shirty dla Lech Polish Hip-Hop Festival & Music Awards oraz Pol'and'Rock Festival.

Limitowana edycja piwa Lech Premium

Dodatkowo, w sklepach w całym kraju pojawiły się limitowane puszki piwa Lech Premium, które nawiązują stylem i kolorystyką do Pol'and'Rock Festival. Projekt szaty graficznej opakowań został stworzony przez JURKA OWSIAKA. Nie zabrakło także puszek Lech Polish Hip-Hop Festival & Music Awards projektu LPHHF oraz Prism Studio, które swoim designem nawiązują do rapu. Marka Lech niedługo ogłosi kolejne muzyczne plany na ten rok.