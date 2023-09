Ruszyła jesienna kampania Dipów śmietanowych od Mlekpolu

Dipy śmietanowe typu crème fraiche to połączenie polskiej śmietany z aromatycznymi dodatkami – karmelizowaną cebulką i cheddarem, pomidorami, papryką i chili, a także czosnkiem i ziołami. Produkty mogą być bazą sosu, zupy, składnikiem risotto czy dodatkiem do snacków i prostych przekąsek – nachosów, tortilli, surowych lub gotowanych warzyw, frytek bądź tacos.

– Obecna kampania skupia się na pokazywaniu wszechstronności i wygody zastosowania dipów śmietanowych od Mlekpolu. Postawiliśmy na silną komunikację digital, nową kreację graficzną i trzy przebojowe spoty z charakterystycznym, znanym już motywem muzycznym „DIP i DIP i DIP”, który łatwo i szybko wpada w ucho – mówi Dorota Grabowska, kierownik Działu Marketingu SM Mlekpol.

Celem działań digitalowych jest dotarcie do ok. 8 mln odbiorców, m.in. przy pomocy reklamy display, obecności w gazetkach promocyjnych czy w social mediach. Kontynuację znajdzie też współpraca z wysokozasięgowymi influencerami pod hasłem „Dipujesz? Testujesz!”, w ramach której popularni twórcy internetowi na TikToku i Instagramie testują i wybierają swój ulubiony smak dipu.

Dodatkowo na stronie https://najlepszewkuchni.pl/ dostępna jest zakładka „Dipy” z informacjami o produkcie, przepisami oraz inspiracjami w ramach działań edukujących konsumenta.