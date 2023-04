Ruszyła kampania promocyjna Kross. 100 rowerów do wygrania

Zasady konkursu „Wygraj jeden ze 100 rowerów elektrycznych” są bardzo proste. Wystarczy kupić dowolny rower KROSS w jednym z wyznaczonych sklepów i wysłać zgłoszenie przez Internet. Akcja potrwa tylko do 16 kwietnia i będzie szeroko komunikowana w największych, ogólnopolskich sieciach radiowych, a także w Internecie.

Początek sezonu rowerowego

KROSS rozpoczął sezon po raz kolejny motywując do aktywnego spędzania wolnego czasu i dbania o kondycję, a przy okazji przeżywania emocji na rowerze. Dzięki aktywności czujemy się lepiej, mamy więcej energii. Rower jest natomiast świetnym sposobem na realizację swoich pasji, a także idealnym środkiem transportu na codzienne dojazdy czy unikanie korków i kłopotów z parkowaniem. Dodatkową zachętą do przesiadki na rower jest konkurs, w którym kupując dowolny rower KROSS można wygrać jeden ze 100 nowoczesnych rowerów elektrycznych marki KROSS.

- Po bardzo udanym starcie sezonu wspartego w marcu masową akcją marketingową, nie zwalniamy tempa. KROSS zaczyna nowy miesiąc mocnym akcentem. Uruchamiamy akcję konsumencką, jakiej polski rynek rowerowy jeszcze nie widział. W ciągu najbliższych dwóch tygodni nasi klienci będą mogli wygrać aż 100 rowerów elektrycznych KROSS. Chcemy jeszcze bardziej zachęcić Polaków do przesiadania się na rower i przeżywania prawdziwych emocji. Z naszych badań wynika, że KROSS to marka numer jeden w deklaracjach zakupowych konsumentów. Aż 1/3 Polaków, którzy planują kupić rower w tym roku, wskazuje KROSS jako markę pierwszego wyboru – mówi Iwona Stępniak dyrektor marketingu KROSS.

Konkurs marki KROSS

W konkursie, który wystartował 1 kwietnia udział może wziąć każdy, kto odwiedzi biorący udział w akcji sklep partnerski lub salon firmowy KROSS i kupi dowolny model roweru marki KROSS. Zakupów można dokonać także w sklepie internetowym KROSS na kross.eu. Później wystarczy wypełnić zgłoszenie na stronie konkursowej, dołączyć dowód zakupu i napisać co dla danej osoby oznacza hasło: „KROSS. NIC NIE MUSISZ. WSZYSTKO MOŻESZ!”. Zgłoszenia można wysyłać do 16 kwietnia, a konkurs zostanie rozstrzygnięty do połowy maja.

Nowa akcja KROSS to dodatkowe działania promocyjne do kampanii uruchomionej w marcu, w ramach której prezentowane są między innymi zalety i przewagi rowerów elektrycznych. To właśnie rowery ze wspomaganiem są najszybciej rosnącym segmentem rynku i świetnie sprawdzają się zarówno podczas codziennych dojazdów do pracy, czy w trakcie weekendowych, rowerowych wypadów. Stąd obecne w kampanii hasła: „Możesz zjechać ze szlaku i być na dobrej drodze”, czy „Możesz mieszkać daleko i mieć wszędzie blisko”.

Wyraźnie widać, że wraz z rozwojem infrastruktury rowerowej nad Wisłą, coraz więcej Polaków zmienia swoje transportowe przyzwyczajenia na wzór tych, które obserwujemy w krajach zachodniej Europy. Mieszkańcy większych miast wybierają rower jako środek transportu z uwagi na wygodę, funkcjonalność i poczucie niezależności. Znaczenie mają także aspekty ekonomiczne i coraz większa świadomość ekologiczna. Stąd coraz częściej rower zastępuje samochód nie tylko podczas codziennych dojazdów, ale staje się atrakcyjną alternatywą podczas weekendowych i wakacyjnych wyjazdów.