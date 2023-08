Ruszyła kampania promująca świeże mleko z Piątnicy

„To mleko, to nie jest jakieś mleko” – pod takim hasłem Piątnica promuje świeże mleko 2,0% oraz 3,2% o doskonałym, tradycyjnym smaku. W reklamie nawiązano do tego, co w sposób szczególny wyróżnia produkty: świeżość, naturalność i lokalne pochodzenie składników. Mleko dostępne jest w wygodnej butelce, która dodatkowo chroni jego smak.