Ruszyła kampania świąteczna Dzień Beztroski marki Dan Cake

Fot. materiały prasowe

Marka Dan Cake startuje z nową, bożonarodzeniową aktywacją konsumencką. Zaprasza wszystkich do tego, by drugiego dnia Świąt celebrować pierwszy Dzień Beztroski. To moment, kiedy po wysiłku, jaki został włożony w przygotowanie uroczystych Świąt, należy nam się odpoczynek, a naszym jedynym zmartwieniem powinien być wówczas dylemat, na zjedzenie jakiego wypieku świątecznego się zdecydujemy.

W ramach aktywacji powstały dwa spoty, których bohaterkami są… prawdziwe „królowe beztroski”. To kobiety, którym nic nie jest w stanie zepsuć drugiego dnia Świąt, zwłaszcza po udanej kolacji wigilijnej, którą z wielkim zaangażowaniem przygotowały dla swoich rodzin. Filmy można zobaczyć na stronie www.PierwszyDzienBeztroski.pl, na której użytkownicy postawieni są przed jedynym w okresie świąt, naprawdę prostym wyborem: Strucla albo Rolada? Wybierając jedno z ciast, wyświetla się humorystyczny film dedykowany danemu produktowi. Poprzez aktywację marka zachęca bowiem do skorzystania ze świątecznej oferty swoich pakowanych wypieków.

Zwieńczeniem aktywacji będzie symboliczne zamknięcie profilu marki na Facebooku na cały drugi dzień Świąt, aby jeszcze bardziej zachęcić użytkowników do oddawania się prawdziwej beztrosce.

Za koncept strategiczny, scenariusz spotów, linię kreatywną, kreacje reklamowe oraz stworzenie strony www akcji odpowiadała agencja 19 Południk, która prowadzi również komunikację akcji w mediach społecznościowych oraz dba o PR i kontakt z mediami. Spoty zostały zrealizowane przez Pink Media, a budowanie zasięgów i kampanię reklamową w Google, na Facebook’u i Instagramie realizuje adCookie.

Kampania potrwa od 14 do 27 grudnia br.