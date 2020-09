Ruszyła kolejna kampania telewizyjna marki Der Waschkönig

Fot. Der Waschkönig/Youtube

Pierwszego września już po raz kolejny, ruszyła kampania telewizyjna marki Der Waschkönig. Kampania odbędzie się w telewizji POLSAT i potrwa do końca miesiąca, a działania promocyjne obejmą także prasę branżową oraz kanały Social Media.

Der Waschkönig to bogata oferta środków do prania takich jak: proszki, żele czy kapsułki. W ofercie znajdziemy także płyny i koncentraty do płukania, wybielacze, odplamiacze, ale także produkty do pielęgnacji pralki. Do największych bestsellerów marki należą popularne na rynku proszki i żele Der Waschkönig w wersji Universal i Color.

Wyłącznym, autoryzowanym dystrybutorem produktów marki Der Waschkönig jest polska firma Europe Distribution Group Sp. z o.o.