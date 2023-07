Ruszyła letnia loteria marki Orbit

Lato kojarzy nam się z owocowymi smakami. Aby zachęcić konsumentów do poznawania i testowania wyjątkowych wariantów z portfolio gum bezcukrowych Orbit®, ruszyła loteria „Owocowe Smaki Orbit®”. Zabawa potrwa do 27 sierpnia. Nagrodą główną jest 8 voucherów o wartości po 10 000 zł do wykorzystania na wymarzoną wakacyjną podróż w biurze turystycznym Rainbow. W ramach loterii na zwycięzców czeka również 2 000 zestawów z zapasem bezcukrowych gum do żucia Orbit®.