Ruszyła nowa kampania promująca markę Lay's

Ziemniak bohaterem nowej kampanii Lay's fot. mat. pras.

Kampania odbywa się pod hasłem „Ziemniak. Prawdziwy bohater smaku Lay's”.

Do paczek Lay’s trafiają tylko najlepsze ziemniaki specjalnych odmian, najlepiej sprawdzających się w produkcji chipsów. Dostarczają je zaufani polscy rolnicy z ponad 70 gospodarstw zlokalizowanych

na terenie naszego kraju. W ramach Programu Agrarnego, do zakładu produkcyjnego w Grodzisku Mazowieckim, co roku trafia aż 230 tys. ton polskich ziemniaków. Nim trafią do paczek, są starannie selekcjonowane. Po umyciu i obraniu, są następnie precyzyjnie cięte na plasterki i smażone w oleju roślinnym, a na koniec smakowicie przyprawiane.

Kampania „Ziemniak, prawdziwy bohater smaku Lay’s” to szerokie wsparcie komunikacyjne, obejmujące tak zasięgowe kanały jak telewizja (link) i media społecznościowe (Facebook, Instagram, YouTube oraz TikTok), a także dedykowane materiały POS, które zapewnią widoczność w sklepach. Dodatkowo, zaangażowani do akcji znani influencerzy zwrócą uwagę na fakt, że prawdziwi bohaterowie w codziennym życiu nie zawsze są zauważani i odpowiednio doceniani. Zaproszą do wzięcia udziału w konkursie, polegającym na przedstawieniu bohaterów z własnego otoczenia.

Przeczytaj także: Chupa Chups z kampanią na Halloween

Kampania wystartowała w połowie października i potrwa do końca grudnia 2020 roku.