Ruszyło wsparcie z funduszy UE dla firm mikro-, małych i średnich zmagających się z trudnościami

System Wczesnego Ostrzegania jest skierowany do firm mikro-, małych i średnich, które znalazły się w okresowych trudnościach.

Projekt zakłada wsparcie firm na wczesnym etapie problemów, kiedy można je jeszcze rozwiązać poprzez narzędzia pozafinansowe.

Wnioski do obecnej odsłony SWO można składać od 2 marca 2023 r. od godz. 12 do 15 marca 2023 do godz. 12.00.

System Wczesnego Ostrzegania (SWO) jest skierowany do firm mikro-, małych i średnich, które znalazły się w okresowych trudnościach. Chodzi o podmioty, które w wyniku czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utraciły sprawność prowadzenia działalności gospodarczej lub istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju społecznego i gospodarczego biznesu w przyszłości jest co najmniej wysokie. Firma w okresowych trudnościach to zatem podmiot, który doświadcza trudności finansowych i pozafinansowych w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wsparcie na wczesnym etapie problemów

Projekt zakłada wsparcie firm na wczesnym etapie problemów, kiedy można je jeszcze rozwiązać poprzez narzędzia pozafinansowe. W ramach SWO oferowana jest pomoc w zdiagnozowaniu przyczyn pojawiających się trudności, a także wsparcie doradcze, mentoringowe oraz szkoleniowe dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Usługi realizowane w projekcie wynikać będą z przeprowadzonej dogłębnej analizy kondycji firmy.

– Przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 18,5 tys. zł dofinansowania, które przeznaczy na wybrane przez siebie szkolenia lub doradztwo z Bazy Usług Rozwojowych. Wkład własny nie jest wymagany. W projekcie bierze udział już ponad 1700 firm, a z usług rozwojowych skorzystało dotąd ponad 1000 osób - właścicieli firm i ich pracowników. Dzięki otrzymanemu wsparciu przedsiębiorstwa te mogły zapobiec dalszej eskalacji problemów z jakimi się mierzyły. Zgłoszenia w trwającym obecnie naborze można składać do 15.03.2023 r. Nabór ten adresowany jest do przedsiębiorców z województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskie, wielkopolskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz mazowieckiego – podkreśla Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dofinansowanie mogą otrzymać firmy z sektora MŚP, które doświadczyły:

spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);

istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;

niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia;

z przeprowadzonej autodiagnozy wynikać będzie, że przedsiębiorca spełnia definicję Przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.

Wymagane jest, aby firmy miały swoją siedzibę na terenie Polski i prowadziły aktywną działalność gospodarczą zarejestrowaną minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia naboru.

Rekrutacja do VIII naboru

Wnioski do obecnej odsłony SWO można składać od 2 marca 2023 r. od godz. 12 do 15 marca 2023 do godz. 12.00

Projekt SWO jest finansowany w ramach Funduszy Europejskich z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i ma zasięg ogólnopolski. Rekrutacja do VIII naboru odbywa się w makroregionie 1 (zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie) oraz w makroregionie 2 (warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie) za pomocą formularza zgłoszeniowego oraz ankiety rekrutacyjnej.

Warto podkreślić, że w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), następcy Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), PARP będzie zaangażowana we wdrażanie działania Dostosowanie przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach. Zakłada ono szkolenia i doradztwo dla firm z sektora MŚP, w zakresie dostosowania się do zmian gospodarczych lub w związku z okresowymi trudnościami, a także wsparcie przedsiębiorstw rozpoczynających ponownie działalność gospodarczą.

Narzędzia od Fundacji Firm Rodzinnych

PARP zachęca do skorzystania z narzędzi ResC-EWE zwiększających odporność firm na sytuacje kryzysowe. Jest to polska wersja zestawu narzędzi umożliwiających samodzielną pracę przedsiębiorcy nad najważniejszymi obszarami funkcjonowania jego firmy, w tym zarządzaniem, finansami, rozumieniem klienta czy analizą konkurencji. Obejmują również zagadnienia odnoszące się do miękkich aspektów działalności - takich, jak relacje i komunikacja.

Zestaw obejmuje praktyczne narzędzia w formie interaktywnego pliku PDF oraz osiem instruktażowych filmów wideo wprowadzających użytkownika do każdego z tematów, które wraz z krótką instrukcją znajdują się na stronie Fundacji Firmy Rodzinne https://ffr.pl/pl/ewe-2/

Zestaw narzędzi powstał w ramach projektu ResC-EWE współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, będącego częścią większego programu unijnego Forward Looking Projects. Fundacja Firmy Rodzinne współfinansowała 25 % wartości tego projektu w Polsce.

Więcej informacji o SWO znajduje się na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo?sort=default&category%5B%5D=4&text_search=