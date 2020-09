Rynek elektroniki, AGD i RTV oparł się pandemii

Światowy rynek elektroniki, AGD, RTV oparł się pandemii. W Polsce sprzedano mniej urządzeń, ale wartościowo rynek urósł.

W pierwszej połowie roku wartość światowego rynku (z wyłączeniem Ameryki Północnej i RPA) sprzętu elektroniki użytkowej, AGD, RTV, czyli kategorii TCG (ang. Technical Consumer Goods) spadła do 306 mld EUR w okresie zamknięcia sklepów i przerw w handlu detalicznym spowodowanych wybuchem pandemii COVID-19. Dane Panelu Handlowego GfK wskazują na spadek globalnej sprzedaży urządzeń z kategorii TCG w pierwszej połowie roku o 5,8 proc. W porównaniu z innymi branżami skala spadku jest stosunkowo niewielka. Rynek TCG zdyskontował nagłą potrzebę „domowej cyfryzacji” w czasie lockdownu.

Światowy rynek urządzeń TCG (czyli łącznie sektory: Consumer Electronics, Information Technology, Major Domestic Appaliances, Photo, Small Domestic Appaliances, Telecom) okazał się odporny podczas pandemii COVID 19. I to pomimo, iż 83 proc. respondentów zmieniło swoje zachowania zakupowe podczas pandemii (dane z badania GfK Consumer Pulse). Globalny spadek sprzedaży na rynku TCG w pierwszej połowie roku, wynoszący około 6 proc., był bardzo umiarkowany w porównaniu z innymi sektorami. Wynik ten można wytłumaczyć siłą innowacyjności tej branży oraz faktem, iż segment elektroniki domowej jest w stanie zaoferować dużą liczbę urządzeń pomocnych lub wręcz niezbędnych w gospodarstwach domowych, na które w czasie kryzysu jest duży popyt: od urządzeń do pracy w domu i edukacji domowej, po produkty ze wszystkich obszarów domowej rozrywki, gastronomii, utrzymania czystości, opieki zdrowotnej i komfortu.

Na początku pandemii, czyli w fazie panicznej, najbardziej podstawową potrzebą okazało się zapewnienie ciągłości pracy i edukacji. Sektory IT i biurowy odnotowały stabilny wzrost w ujęciu wartościowym o 15 proc. w marcu i 15 proc. w kwietniu 2020 roku. Dla porównania, cały sektor urządzeń TCG, ale z wyłączeniem kategorii IT i biurowej, spadł w ujęciu wartościowym o 18 proc. w marcu i o 24 proc. w kwietniu 2020 roku.

Tygodnie od 9 marca do 5 kwietnia, w których rozpoczęto lockdown, charakteryzowały się panicznymi zakupami. Łącznie na rynkach Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii w ujęciu ilościowym sprzedaż kamer internetowych wzrosła o 297 proc., monitorów o 120 proc., a notebooków i tabletów o 62 proc. Tendencja ta utrzymywała się także po zakończeniu lockdownu. W połączeniu z popytem na inne urządzenia TCG, wynikającym z innych trendów spowodowanych pozostawaniem konsumentów w domu, przyniosło to w rezultacie szybkie ożywienie. Wzrost sprzedaży w okresie, który analitycy GfK określają mianem Revenge Shopping, czyli „zakupowego odreagowania”, spowodował, że konsumenci zaczęli przygotowywać się na drugą falę pandemii koronawirusa. W efekcie w pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku sektor urządzeń IT wzrósł na całym świecie o 17,2 proc., a sektor urządzeń biurowych o 12,1 proc. w ujęciu wartościowym.