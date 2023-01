Rynek koncertów i wydarzeń w 2022. eBilet z rekordami

Klienci serwisu kupowali bilety także dla znajomych i rodziny, o czym świadczy średnia liczba 2,3 biletu w koszyku podczas jednej transakcji. Najczęściej kupowane bilety na polskie koncerty dotyczyły Dawida Podsiadło, Sanah i Miuosha, a pośród zespołów zagranicznych równych sobie nie mieli Guns N'Roses i Iron Maiden, których mogliśmy oglądać latem w Warszawie. W kategorii festiwali topowy okazał się powracający po trzech latach po latach Open'er Festival.

Ogólny wzrost sprzedanych biletów w kategorii wydarzeń muzycznych wyniósł prawie 150% względem roku poprzedniego. Na rodzinne wyjścia z dziećmi najczęściej wybierano Psi Patrol Live: Wielki Wyścig czy widowiskowy Cirque du Soleil: Corteo. To właśnie kategoria “Rodzina” zanotowała najwyższy wzrost w sprzedaży (o 750%) w stosunku do 2021 roku. Kulturalnie wysoko uplasowała się AIDA Teatru Muzycznego ROMA, czy multisensoryczna wystawa twórczości Van Gogha, a sportowo Mistrzostwa Świata w Siatkówce.

Rekordowy rok dla polskiej rozrywki

- W związku z nadpodażą imprez nasza ekipa eventowa przejechała ponad 100 tysięcy kilometrów, by obsłużyć na miejscu 364 wydarzenia - to oznacza, że praktycznie każdego dnia minionego roku skanowaliśmy bilety na imprezach kulturalnych i sportowych. W samym czerwcu nasz zespół wpuścił na eventy 450 tysięcy uczestników. To praktycznie tyle ile liczy populacja Gdańska, Złożyły się na to między innymi 4 koncerty stadionowe i 3 topowe festiwale tj. Open’er Festival, Orange Warsaw Festival i Pyrkon.To wymagało odpowiedniej logistyki i przygotowania personelu - Edyta Sidwa, szefowa eBilet.