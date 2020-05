Rynek pracy działa na 3/4 mocy. Mniej ofert pracy, mniej benefitów i cięcia etatów

fot. shutterstock

Z miesiąca na miesiąc liczba ofert spada, zmniejsza się zakres oferowanych benefitów, w sieci pojawia się coraz więcej postów pt. „Szukam pracy”, a kandydaci, którzy kilka miesięcy temu odrzucili ofertę, wracają z pytaniem, czy wciąż szukamy. Kryzys zmusza pracodawców do zmian – obserwujemy zmniejszenia etatu, zwolnienia grupowe, zawieszanie procesów rekrutacyjnych z obawy o przyszłość - wynika z raportu firmy Grant Thornton „Rynek pracy w czasie COVID-19 – MAJ 2020”.

W kwietniu 2020 roku na stronie pracuj.pl opublikowano 36,6 tys. ofert pracy, czyli o prawie ¼ mniej niż przed rokiem. W okresie 10-31 marca liczba ofert pracy na portalu pracuj.pl spadła tylko o 7,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Niestety, w kwietniu sytuacja nie była już tak dobra. Pracodawcy opublikowali w tym miesiącu około 36,6 tys. nowych ofert pracy. To

spadek już o 24,4 proc. rok do roku. Statystycznie więc już co czwarty pracodawca ogranicza swoje plany zatrudnieniowe. Kwiecień może przynieść więc już dość wyraźny wzrost bezrobocia. Z drugiej jednak strony, warto pamiętać, że – mimo potężnego załamania gospodarczego – około ¾ polskiego rynku rekrutacyjnego nadal funkcjonuje bez istotnych problemów. Z tego punktu widzenia kwietniowy spadek ofert pracy nie stanowi bardzo złego wyniku. Fakt, że mimo „lockdownu” gospodarki przedsiębiorstwa w Polsce nadal masowo poszukują nowych pracowników, wydaje się dobrą wiadomością.

…ale rynek pracy nadal się kręci

Pomimo spadku liczby publikowanych ofert w kwietniu, na stronach z ofertami pracy nadal codziennie pojawiają się tysiące nowych propozycji. Dla kwietnia 2020 roku średnia dzienna wyniosła 3,76 tys. ofert. Choć pogorszenie sytuacji na rynku pracy w kwietniu jest oczywiste, należy mieć świadomość, że ofert pracy nadal jest wiele. Według obliczeń Grant Thornton, łącznie

na portalach pracuj.pl oraz OLX.pl w kwietniu 2020 roku codziennie pojawiało się średnio 3,76 tys. nowych ofert pracy. Średnia dzienna z kwietnia była niemal taka sama jak z marca 2020 roku (spadek o 100 ofert dziennie). Oznacza to, że pomimo kryzysu, przedsiębiorcy w Polsce nadal chętnie zatrudniają. Co prawda, branża turystyczna, transportowa i gastronomiczna, które normalnie w kwietniu zaczynają mocno rekrutować na sezon wiosenno-letni, pozostają w uśpieniu, a więc znacząco zaniżają liczbę nowych ofert pracy. Jednak niektóre inne branże z powodu pandemii zostały wręcz zmuszone do zwiększenia zatrudnienia – wiele publikowanych codziennie ofert dotyczy poszukiwania rąk do pracy w sklepach spożywczych, firmach kurierskich, czy w magazynach sklepowych.

Oferty pracy tracą na atrakcyjności