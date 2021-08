Rynek pracy po głębokim załamaniu, wrócił do poziomu sprzed pandemii

Ofert pracy więcej niż w 2019 roku - RAPORT Grant Thornton i Element, fot. shutterstock

W lipcu 2021 roku na portalach rekrutacyjnych opublikowano około 307 tys. nowych ofert pracy. To 23 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - wynika z danych Grant Thornton.

Polski rynek pracy został mocno poturbowany przez pandemię koronawirusa. Jednak jak wynika z danych zebranych przez firmę Element dla Grant Thornton, pandemiczny kryzys przeszedł już do historii i od kilku miesięcy rynek pracy stale przybiera na sile. Od marca 2021 roku roczna dynamika nowych ofert pracy publikowanych na 50 największych portalach rekrutacyjnych osiąga same dodatnie wyniki. W lipcu 2021 roku pracodawcy opublikowali ponad 307 tys. nowych ofert pracy. To wynik wyższy o 23 proc. w porównaniu do lipca 2020 roku.

Idziemy ścieżką wyższą niż przed pandemią

Po tym, jak wiosną i latem 2021 roku w polskiej gospodarce zniesione zostały niemal wszystkie istotne ograniczenia związane z walką z koronawirusem, pracodawcy w Polsce szybko zapomnieli o kryzysie i wrócili do znanej nam sprzed pandemii walki o pracownika. Opublikowane w lipcu 2021 roku 307,5 tys. ofert pracy to wynik nie tylko wyższy niż przed rokiem, ale nawet niż w lipcu 2019

roku, kiedy opublikowano 303,8 tys. ofert pracy. To tylko potwierdza zarysowaną w poprzednich edycjach raportu tezę, że rynek pracy po głębokim załamaniu w 2020 roku na dobre wrócił już do poziomu sprzed pandemii i siła popytu na pracę podąża już nawet wyższą ścieżką niż ta z 2019 roku.

Przeczytaj także: Pracodawcom trudno znaleźć pracowników

- Dobra passa polskiego rynku pracy trwa. Już drugi miesiąc z rzędu liczba ofert pracy w Polsce jest wyższa niż w analogicznym miesiącu nie tylko ubiegłego, ale też 2019 roku. To dowodzi, że rekordowy wynik sprzed miesiąca nie był tylko jednorazowym wyskokiem, ale popyt na pracownika

rzeczywiście jest silniejszy nawet niż przed pandemią. A przypomnijmy, że kwartały poprzedzające nadejście koronawirusa były właściwie najlepszymi od początków transformacji – z rekordowo niską stopą bezrobocia i rekordowo wysokimi zatrudnieniem i wynagrodzeniami. Półtora roku temu,

kiedy pandemia się rozpoczynała, taki scenariusz wydawał się nierealnym marzeniem - mówi Monika Smulewicz, Partner Outsourcing płac i kadr Grant Thornton.

Za pracą do Krakowa

W największych miastach Polski w przeliczeniu na 1000 mieszkańców przypada średnio 13,4 ofert pracy (wobec 9,5 rok temu). W lipcu 2021 roku najwięcej ogłoszeń oferował Kraków – około 24 oferty na każdy tysiąc osób. Tuż za nim jest Warszawa, w której przypadało średnio 20,5 ofert. Nadal najgorzej wypada Poznań, gdzie wskaźnik ten wynosi 5,8.

HR i IT na szczecie listy

W lipcu 2021 roku największy wzrost liczby ofert pracy zanotowano wśród specjalistów HR (o 66 proc. więcej niż w lipcu 2020 roku) oraz w profesjach związanych z IT (55 proc.). Z kolei w porównaniu z zeszłym rokiem najniższy wzrost popytu mają przedstawiciele medyczni (o 9 proc.), a wśród zawodów finansowych zanotowaliśmy nawet spadek o 4 proc. Jednak te niskie odsetki wynikają z faktu, że teraz porównujemy się z okresem sprzed roku, kiedy to popyt na te zawody był rekordowo silny.