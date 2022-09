Rynek pracy zaskakująco dobrze radzi sobie ze spowolnieniem gospodarczym

Według najnowszych danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton, w sierpniu 2022 polscy pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych opublikowali 316 tys. nowych ogłoszeń o pracę, czyli tylko o 0,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i o 10 proc. więcej niż w lipcu. To też wyraźnie wyższy wynik niż w sierpniu 2019 i 2020 roku.

- Pod względem liczby nowych ofert pracy sierpień przyniósł dużą ulgę. Popyt na pracowników, co prawda, już nie rośnie w tak szalonym tempie jak przed wybuchem wojny na Ukrainie, ale nadal jest bardzo silny. Widmo twardego lądowania gospodarczego – przynajmniej na razie – nie materializuje się. Pewne spowolnienie procesu tworzenia nowych miejsc pracy jest wyraźne, ale to raczej drobna korekta niż prawdziwy kryzys gospodarczy. Oczywiście jest jeszcze za wcześnie by otwierać szampany i ogłaszać, że kryzys ominął polski rynek pracy i niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Przed nami jeszcze wiele trudnych miesięcy, a może nawet lat, w trakcie których wiele się może wydarzyć. Na pewno jednak początek tego okresu przebiega mniej gwałtownie, niż można było się spodziewać - mówi Monika Smulewicz

Partner Outsourcing płac i kadr Grant Thornton.

Kogo poszukują pracodawcy?

Co zrozumiałe, najwięcej aktywnych ogłoszeń dotyczy prostych prac, niewymagających wysokich kwalifikacji zawodowych czy znajomości języka polskiego. W sierpniu 2022 dla samych kierowców i kasjerów od ręki dostępnych było łącznie około 29,1 tys. wakatów. Po kilka tysięcy ofert stale czeka na magazynierów, pracowników produkcji, kelnerów i barmanów, kurierów czy pracowników ochrony. Pracownicy zawodów specjalistycznych również mają w Polsce szanse na znalezienie zatrudnienia w swojej profesji. W sierpniu aktywnych było np. 3,6 tys. ogłoszeń dla programistów, 2,7 tys. dla kucharzy, czy 0,8 tys. dla fryzjerów. Są to zawody, w których nawet brak znajomości języka polskiego nie jest problemem. Warto jednak zaznaczyć, że w ostatnich miesiącach wyraźnie ubyło ofert pracy w przypadku większości zawodów. W sierpniu na 40 monitorowanych przez nas profesji, spadki były widoczne w aż 26 wspomnianych zawodach w porównaniu z marcem 2022. Największe ubytki odnotowano w takich zawodach fizycznych jak kelnerzy

i barmani (-48 proc.), kucharze (-42 proc.), pracownicy budowlani (-32 proc.), fryzjerzy (-32 proc.) czy kierowcy (-31 proc.).