Rynek tabliczek czekolady wart 2,14 mld zł. Wedel wchodzi z linią Mocno Mleczna

fot. Wedel

Rynek czekoladowy w Polsce jest obecnie wart 7,6 mld złotych – to prawie o 4 proc. więcej

w porównaniu z rokiem ubiegłym. W ujęciu ilościowym, sprzedaż wzrosła o 1,3 proc. i wynosi ponad 190 tys. ton. wynika z danych Nielsena.

W pierwszym tygodniu obowiązywania najsurowszych ograniczeń sprzedaż słodyczy i lodów w sklepach małoformatowych do 300m2 spadła o 14 proc., w supermarketach natomiast o 20 proc. rok do roku . Spadki dotyczyły głównie produktów impulsowych – batonów, wafelków, lodów czy gum do żucia. W okresie styczeń-czerwiec wzrost dla kategorii czekoladowej generowały głównie tabliczki – ich sprzedaż wzrosła o 6 proc. rdr. To o 1,5 p.p. większy wzrost niż ten odnotowany przy porównaniu lat 2019 i 2018.

Wartość tabliczek czekoladowych wynosi 2,14 mld zł . Największy udział stanowią czekolady mleczne, na drugim miejscu znajdują się natomiast czekolady gorzkie. Znacznie mniejszy udział stanowią czekolady białe oraz pozostałe.

Wedel, lider w kategorii czekolad twardych gorzkich i twardych mlecznych do 149g , stworzył nową linię czekolad Mocno Mlecznych. Składa się na nią kilka wariantów: Mocno Mleczna, Mocno Mleczna dodatkami tj. bakalie, płatki kukurydziane czy orzechy laskowe.

Czekolady z linii Mocno Mleczna, dostępne w sprzedaży od sierpnia tego roku, produkowane są w nowej szacie graficznej.