Rynek whisky w Polsce jest jednym z najdynamiczniej rozwijającym się rynkiem na świecie

William Grant & Sons, jeden z największych światowych producentów szkockiej whisky, wskazuje, że rynek alkoholi luksusowych w Polsce notuje bardzo duże wzrosty i ocenia, że segment whisky luksusowych w naszym kraju w ciągu 5-6 lat potroi swoją wartość - mówi w wywiadzie dla serwisu portalspozywczy.pl Szymon Fałkowski, Country Manager Poland, William Grant & Sons Polska Limited Sp. z o.o.

- Rynek produktów luksusowych notuje bardzo duże wzrosty sprzedaży rok do roku. Patrząc na równocześnie rosnący potencjał zakupowy, możemy zakładać, że segment whisky luksusowych będzie nadal rósł i zakładamy, że w ciągu 5-6 lat potroi swoją wartość - mówi w wywiadzie dla serwisu portalspozywczy.pl Szymon Fałkowski.

- W Polsce rynek whisky premium stanowi około 2 proc. rynku rynku whisky (wg IWRS, 2019) i jest to jeszcze niedoszacowana wartość, natomiast patrząc na Europę, to w krajach zachodnich wartość ta wynosi około 4 proc., czyli ten potencjał do wzrostu jest bardzo duży, szczególnie patrząc na to też przez pryzmat wzrostu zamożności polskiego konsumenta, a widzimy, że Polacy coraz więcej zarabiają i jednocześnie są też coraz bardziej skłonni do wydawania pieniędzy na dobra luksusowe - dodaje.

Country Manager Poland William Grant & Sons Polska mówi też, że rynek whisky super premium w całej Europie to 32,5 miliona litrów, co stanowi 7 proc. całego rynku whisky.

- W przypadku Polski jest to niespełna 1,4 miliona litrów. Warto nadmienić, że sprzedaż najbardziej ekskluzywnych produktów stanowi tylko 0,9 miliona litrów w Polsce, zaś w przypadku rynku europejskiego jest to 16-krotnie więcej. Przewidujemy, że ten sektor rynku powiększy się niemalże trzykrotnie w ciągu najbliższych 5 lat – mówi Szymon Falkowski.

Według prognoz IWSR udział rynku whisky super premium w Polsce wzrośnie do ok. 4 proc. całego rynku whisky, co będzie średnią Europejską w 2025 roku.

