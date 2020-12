Rynek win musujących nadrobi wyniki w drugiej połowie roku

Według szacunków instytutu The International Wine&Spirits Research (Międzynarodowego Instytutu Badawczego Wina i Alkoholi), druga połowa 2020 roku przyniesie wzrost, który w znacznym stopniu zrekompensuje wyniki z pierwszego półrocza i ostatecznie, dla całej kategorii win z bąbelkami, obecny rok zakończy się ilościowo jedynie lekkim wahnięciem w dół (poniżej - 1,8 proc. ilościowo).

Jak zauważa Anna Kalinowska, członek zarządu i dyrektor ds. produkcji i inwestycji w Henkell Freixenet Polska, tegoroczny grudzień – z oczywistych względów - zapowiada się zupełnie inaczej niż bywało dotychczas. Ograniczona liczba kupujących w sklepach, godziny dla seniorów czy zamknięcie restauracji i hoteli to tylko niektóre z czynników, które nie pozostają bez wpływu na model zakupowy ostatnich tygodni.

- W tej nowej sytuacji jedno jest pewne: niezależnie od wszystkich okoliczności, zbliżamy się do Nowego Roku 2021, który większość z nas powita lampką wina musującego. To oznacza wzrost zainteresowania winami musującymi z różnych segmentów cenowych. Spodziewamy się, że przy braku sprzyjających okoliczności dla dużych imprez, konsumenci będą skłonni do sięgania w większym stopniu po jakościowe wina musujące – uważa Anna Kalinowska.



Dane instytutu The International Wine&Spirits Research wskazują, że wina musujące jeszcze nie osiągnęły szczytu popularności i segment będzie się rozwijać. Potencjał jest spory, przy czym największy wzrost przewidywany jest dla kategorii cenowej premium i standard (odpowiednio o niemal 19 % i ok. 11,5 % rok do roku w ciągu najbliższych 3 lat).

Niezmiennie na topie jest prosecco – potwierdza Artur Boruta, dyrektor zarządzający w firmie Dom Wina. – Ostatnio dużym zainteresowaniem cieszy się prosecco bio, ale równie dobrze radzi sobie cava, a nawet ekonomiczne szampany - oczywiście ilościowo w nieporównywalnie mniejszym stopniu, ale już wartościowo ta przepaść się zmniejsza – mówi Artur Boruta.

Jak dodaje Jakub Nowak, prezes zarządu firmy JNT Group, w ostatnim czasie bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się też wina musujące z dodatkiem soków owocowych. - Trafiają one do młodszych konsumentów i kobiet. Ten światowy trend obserwujemy również w Polsce. Wino musujące z lekkim, owocowym smakiem jest łatwiejsze w odbiorze dla konsumentów, którzy wchodzą w tę kategorię – twierdzi Jakub Nowak.



- Konsumenci szukają zdrowszych alternatyw. Na rynku ogólnoświatowym zauważyć można już od kilku lat trend zdrowego trybu życia. Klienci wybierają alkohol, który posiada antyoksydanty i składniki mineralne, a często chcą zrezygnować z alkoholu w ogóle – zauważa Grzegorz Bartol, prezes firmy Bartex.



Miesiące obostrzeń związanych z epidemią pokazały, że w czasie kryzysu, wybieramy to, co znamy i lubimy. - Dobrze znane marki, ze względu na swoją silną pozycję na rynku, są i będą odporne. W czasie jakiegokolwiek kryzysu – nie tylko pandemii, naturalnym mechanizmem człowieka jest powrót do tego, co znane i stale, ogólne poczucie stabilności i przywrócenie równowagi, tak więc dobrze usytuowane marki na rynku bądź te, które są tanie, będą miały przewagę – mówi Urszula Wolska z The International Wine&Spirits Research.