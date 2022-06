Rynku dóbr luksusowych nie ima się kryzys. Producenci liczą na rekordową sprzedaż

Firma Bain and Company wycenia rynek wszystkich dóbr oraz produktów luksusowych na niemal 1,15 biliona euro (ponad 5,3 bln złotych).

W Polsce, poza luksusowymi samochodami, zamożni klienci najwięcej wydają na odzież i akcesoria czy ekskluzywne alkohole. Jak wynika z raportu „Retail Security in Europe” to grupy produktów najbardziej zagrożone aktywnością nieuczciwych konsumentów.

Firma Bain and Company wycenia rynek wszystkich dóbr oraz produktów luksusowych na niemal 1,15 biliona euro (ponad 5,3 bln złotych). W wycenie uwzględniono wszystkie dobra luksusowe, z mieszkaniami, samochodami czy egzotycznymi wakacjami włącznie. Jeśli zaś mówimy wyłącznie o rynku towarów luksusowych tzw. użytku osobistego, w skład którego wchodzi m.in. biżuteria, drogie alkohole, odzież czy kosmetyki i perfumy, mowa o kwocie blisko 250 mld dolarów (1,1 bln zł), w ujęciu globalnym. W ciągu najbliższych 4 lat ma ona już przekroczyć barierę 300 mld dolarów.

– Obserwujemy, iż pomimo widocznego trendu ograniczania wydatków w wyniku inflacji i ostatnich wydarzeń na geopolitycznej mapie Europy, dobra luksusowe nie tracą na zainteresowaniu klientów o najbardziej zasobnych portfelach. Widać to zarówno po wynikach sprzedaży towarów z tej kategorii jak i po poczynaniach samych producentów i dostawców produktów premium. To dobry sygnał dla sklepów i sieci handlowych zajmujących się sprzedażą detaliczną ekskluzywnych towarów, lecz zwraca on także uwagę na wzmożoną potrzebę monitoringu i kontroli zwiększających się łańcuchów dostaw czy nadzoru nad autentycznością i zabezpieczeniem antykradzieżowym tych produktów – tłumaczy Ewa Pytkowska, Business Unit Director w Checkpoint Systems.

Przyrosty bez wyjątków

Jak informuje analiza oraz prognoza KPMG, w Polsce, już do 2025 roku widocznie zwiększy się wartość sprzedaży wszystkich kategorii dóbr luksusowych. W przypadku aut, z poziomu 16,3 mld złotych wzrośnie ona do 19,6 mld, odzież oraz akcesoria urosną do 3,3 mld zł względem 2,5 mld w 2020r. Drogie alkohole będą rynkiem o wartości 1,4 mld zł (1,1 mld w 2020r), zaś korzystający z luksusowych hoteli czy spa wydadzą w ciągu 3 najbliższych lat aż 2,6 mld złotych w porównaniu do 0,7 mld przed dwoma laty.

Dynamiczne odbicie rynku artykułów premium, po dość nieznacznych stratach w niektórych kategoriach, spowodowanych pandemią, będzie stymulowane przez coraz większą liczbę dobrze zarabiających, zamożnych oraz bogatych Polaków. W okresie 2013-2019 grupa dobrze zarabiających mieszkańców Polski (o dochodach powyżej 7,1 tys. zł brutto) powiększyła się o ponad 12%, a tylko w 2019r wzrosła o blisko 20% w stosunku do roku ubiegłego. Z kolei posiadający majątek powyżej 1 mln dolarów to dziś już grupa dość szybko zbliżająca się do 150 tysięcy osób.

- W Polsce, poza luksusowymi samochodami, zamożni klienci najwięcej wydają na odzież i akcesoria czy ekskluzywne alkohole. Jak wynika z naszego raportu „Retail Security in Europe” to grupy produktów najbardziej zagrożonych aktywnością nieuczciwych konsumentów, których do swoich działań w jeszcze większym stopniu zachęcać może postępująca inflacja. Warto mieć na uwadze fakt, iż poza dobrze sytuowanymi klientami regularnie kupującymi drogie towary premium wśród odwiedzających sklepy czy butiki nie brakuje tych poszukujących okazji do kradzieży. Ponadto, zabezpieczanie i autentykacja tego typu produktów często wymaga także stosowania dedykowanych tej grupie artykułów zabezpieczeń czy metek spójnych z wyszukaną formą towaru i o atrakcyjnym designie, których zwykle nie stosuje się dla „regularnych” artykułów – dodaje Ewa Pytkowska z Checkpoint Systems.

Premium „gorące” jak nigdy

O tym, jak kształtuje się popyt na dobra luksusowe informują wzrosty zamówień na produkty i skala frachtu świadczonego markom premium, a także ich wyniki giełdowe. Szwajcarski holding Richemont, zarządzający takimi markami jak Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre czy Montblanc potwierdził niedawno, że wzrost wyceny ich akcji o 8,5% został napędzony przez popyt na luksusowe zegarki i biżuterię w Europie i obu Amerykach, który w III kw. 2021 roku okazał się być aż o jedną trzecią wyższy r/r. Widoczne odbicie na giełdzie zanotował także francuski koncern LVMH, posiadający takie marki jak Louis Vuitton, Moet oraz Hennessy. Z kolei dla włoskiej Prady gwałtowny skok sprzedaży w 2021 roku okazał się wykorzystaną szansą na przywrócenie skali przychodów do poziomu sprzed pandemii. Watches of Switzerland, brytyjski sprzedawca luksusowych szwajcarskich zegarków – w tym Rolexa, poinformował zaś, że w marcu, kwietniu i w maju tego roku sprzedaż wzrosła o prawie połowę w stosunku do tych samych miesięcy w 2021r.

2022 rokiem rekordów?

Według opublikowanej przez agencję Reutera analizy UBS, pomimo widocznych miesięcy spadkowych, czołowe światowe konsorcja zajmujące się produkcją oraz dystrybucją dóbr luksusowych zakończyły miniony rok wzrostami sprzedaży na poziomie średnio 30%. Wiele wskazuje więc na to, że w tym roku nie odnotuje się już żadnego wpływu skutków pandemii na rynek produktów premium, a tegoroczne wyniki finansowe największych rynkowych graczy mają dużą szansę na kolejne rekordy.