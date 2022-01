Rząd faworyzuje Eurocash, Dino i Żabkę? Posłanka KO chce wyjaśnień

30 listopada posłanka napisała do ministra:

" Szanowny Panie Ministrze, dobrze, że handel korzysta z publicznego wsparcia finansowego, które otrzymuje w ramach walki z pandemią, jednak ministerstwo wydaje pieniądze podatników nieracjonalnie, faworyzując duże sieci spożywcze, kosztem innych. Dotychczas, w czasie trwania pandemii, ucierpiało wiele różnych działów gospodarki, ale najmniej sektor spożywczy. A to właśnie kilka dużych spółek, m.in. Eurocash, Żabka Polska, Dino, otrzymało pomoc, wielokrotnie przekraczającą dotacje dla innych operatorów spożywczych. W ciągu ostatnich 10 miesięcy 21 sieci handlowych otrzymało ponad 440 mln zł rządowego wsparcia. Tak wysokie dotacje dla branży handlowej są zasługą wsparcia udzielonego dwóm firmom. Eurocash otrzymał do końca października 236 mln zł, o 16 mln więcej niż w całym 2020 roku. Z kolei Żabce Polska udzielono 140 mln zł, tyle co w 2020 roku.

Trudno małym i średnim przedsiębiorcom z tej branży konkurować, mając tak duże sieci, które dodatkowo, tak hojnie, wspiera ministerstwo. A to przecież rządzący często powtarzają, że w czasie trwania pandemii nie można zapominać o tych mniejszych przedsiębiorcach, że trzeba wspierać i ratować także rodzinne firmy."

Posłanka pyta zetem: Jakimi kryteriami kierowało się ministerstwo, wspierając tak hojnie dział gospodarki – a szczególnie ww. sieci – który najmniej ucierpiał w wyniku pandemii? Czy w taki sam sposób ministerstwo będzie wspierało małe, rodzinne sklepy, które nie są korporacjami i nie posiadają działów prawnych zabiegających o takie dotacje?

Interpelacja na razie pozostaje bez odpowiedzi, czekamy na odpowiedz ministerstwa.