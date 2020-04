Rząd: Możliwe odstępstwa od reguły zachowania 1,5 m dystansu w miejscu pracy

- Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić 1,5-metrowej odległości w między pracownikami z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii - podano na rządowej stronie gov.pl.

31 marca premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie kolejnych obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa. Od 2 kwietnia stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.

Na rządowej stronie gov.pl pojawiła się także informacja, która precyzuje ostatnie zapisy.

"Pracodawcy mają obowiązek zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. Dotyczy to przede wszystkim stanowisk pracy poszczególnych osób, które muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii."

Pracodawca musi zapewnić środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku. Pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących.