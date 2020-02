Rząd opłatą cukrową odchudzi Polaków i ich portfele

Tomasz Wagner, Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego EY, Zespół Podatków Pośrednich

Nie należy się dziwić, czy przeciwstawiać takim regulacjom jak opłata cukrowa. Tego typu rozwiązania funkcjonują już w różnych krajach. Mam jednak wrażenie, że nasze regulacje są przygotowywane ze zbytnim pośpiechem. Na przykład ciężar opłaty cukrowej mogą ponieść konsumenci, bo tak krótki czas procedowania automatycznie nastawia producentów i detalistów, by zwiększać ceny – mówi w rozmowie z serwisem dlahandlu.pl Tomasz Wagner, Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego EY, Zespół Podatków Pośrednich.

Niedawno pojawiły się nowe propozycje podatków i opłat, które dotyczą sieci handlowych. Już wkrótce może zacząć obowiązywać tzw. podatek od handlu, a na etapie procedowania jest opłata od zawartości cukru w napojach oraz od mocnych alkoholi w małych opakowaniach. Jak Pan ocenia te propozycje?

Myślę, że same projekty regulacji - o podatku detalicznym, czy opłacie cukrowej - są nieskomplikowane i proste do zrozumienia. Konstrukcja tych podatków nie jest trudna, podczas analizy projektów nie widzieliśmy większych wątpliwości co do tego jak wygląda jego pobór i jakie są wyłączenia.

Moim zdaniem nie należy się dziwić, czy przeciwstawiać tym opłatom i podatkom. Tego typu rozwiązania funkcjonują już w różnych krajach. Mam jednak wrażenie, że nasze regulacje są przygotowywane ze zbytnim pośpiechem. Takie rozwiązania powinny być wprowadzane z rozwagą i społecznie konsultowane. Tymczasem, przygotowuje się znienacka ustawę, która wprowadzi taką opłatę czy podatek, przede wszystkim dlatego, że mogą one w prosty sposób zasilić budżet dużą ilością gotówki.

Co prawda, cały proces przygotowywania i procedowania nowych przepisów nie odbywa za zamkniętymi drzwiami, te projekty są jawne i dostępne do konsultacji, jednak w praktyce często ucina się dyskusje i zastrzeżenia. Przykładem może być sposób procedowania w przypadku podatku handlowego. Przeprowadzono bardzo szerokie konsultacje społeczne, ale ostatecznie i tak postawiono na swoim, odrzucając większość postulatów. Ustalono, że podatek ma być płacony przez duże podmioty, osiągające duże obroty, nie zastanawiając się przy tym wystarczająco, czy wprowadzenie takich przepisów jest dozwolone na gruncie unijnym. W efekcie, mamy spór przed TSUE. To pokazuje, że brakuje zastanowienia, czym dany przepis będzie dla danej grupy przedsiębiorstw i jakie przyniesie skutki na danym rynku.

Kwestia tzw. „podatku cukrowego” przedstawia się podobnie – ilość zmian zaproponowanych do pierwotnego projektu po jego oprotestowaniu przez największych producentów napojów, alkoholi i suplementów diety zdaje się wskazywać na to, że było duże zaskoczenie rynku propozycją nowych, niekiedy relatywnie wysokich nowych opłat, co nie wygląda na działania odpowiednio skoordynowane.

Jakie mogą być skutki tak szybkiego uchwalania tej ustawy?

Przy takim szybkim procedowaniu ciężar opłaty mogą ponieść konsumenci. Tak krótki czas procedowania automatycznie nastawia producentów i detalistów, by zwiększać ceny. Poza tym, wciąż nie wiadomo, na jakim etapie powinno się pojawić pobieranie tej opłaty? Planowane jest przesunięcie opłaty z handlu detalicznego na hurtowników czy też producentów, żeby opłata była skoncentrowana na dużych podmiotach rozlewających napoje, a nie rozdrobniona po pojedynczych placówkach handlowych.

Czy podatek handlowy rzeczywiście może być tak problematyczny dla sieci handlowych?

Podatek od sprzedaży detalicznej ustalono na maksymalnie 1,4 proc. wartości obrotów. Tymczasem, na rynku funkcjonują podmioty handlowe, których marże sięgają zaledwie 2 proc. Choć wydaje się, że podatek handlowy to względnie nieduże obciążenie, to dla niektórych podmiotów to może mieć znaczenie krytyczne.

Nawet dla dużych sieci?

Tak. Wydaje mi się, że nie wysondowano rynku, jakie skutki może przynieść wprowadzenie takiej opłaty. Dochodowość poszczególnych biznesów bywa bardzo zróżnicowana, a zauważymy, że niektóre podmioty na rynku, przykładowo działające w formie sklepów dyskontowych, są w stanie permanentnej wojny cenowej i maksymalnego obniżania cen detalicznych.

W przypadku podatku handlowego, uzasadnieniem jego wprowadzenia było m.in. to, że duże sieci handlowe nie płacą w Polsce podatku dochodowego. Okazuje się, że niektóre bardzo duże sieci notują w Polsce straty. Jednocześnie słychać zarzuty, że te straty są generowane sztucznie, bo zyski są transferowane za granicę, do firmy będącej spółką-matką. Więc może ten podatek ma sens?

Podatek handlowy został tak skonstruowany, że ma być płacony od przychodów, niezależnie od osiąganego wyniku, prawdopodobnie właśnie dlatego, by zapobiec próbom optymalizacji podatkowej.

Na różnych rynkach zajmujących się obrotem towarowym funkcjonują różne modele współpracy na gruncie międzynarodowym w ramach korporacji. Rzeczywiście, jeśli chodzi o rynek handlowy, w Polsce funkcjonuje wiele brandów zagranicznych, które posiadają własne polityki cen transferowych. System prawny nie zawsze nadąża ze śledzeniem, czy te stosowane praktyki są akceptowalne w kontekście ekonomicznym i podatkowym.

Patrząc globalnie na różne korporacje widać, że rzeczywiście szuka się sposobów rozliczeń, które pozwolą finalnie wykorzystać pieniądze z zysków osiąganych w różnych krajach, w których działa firma. To, że zyski są transferowane za granice państw, w których działa dany podmiot, to temat zauważony w Unii Europejskiej. W związku z tym wprowadza się regulacje, które mają zapobiegać erozji podatkowej. Jednak te regulacje wywołują również reakcję z drugiej strony – duże podmioty wprowadzają nowe formy rozliczeń i obciążeń wzajemnych. Nie jest to łatwy temat, który dałoby się uregulować jednorazowo regulacją podatkową.

Odnośnie środowiska handlowego, trudno jednoznacznie powiedzieć, jaka jest przyczyna tego, że wyniki podatkowe są słabe, skoro przychody i obroty są bardzo wysokie. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że marże podmiotów handlowych mogą być bardzo niskie, a to może powodować różne efekty finansowe czy podatkowe na koniec danego okresu. Jest to efekt specyfiki tego środowiska. Konkurencja w handlu jest duża, podobne sieci oferują podobne produkty i na koniec ten przyciągnie klienta, kto zastosuje lepszą strategię marketingową i atrakcyjniejszą politykę cenową.

