Rząd przeciwko dodatkowym niedzielom handlowym

Rada Ministrów kategorycznie odmówiła prośbie handlowców, by wyznaczyć dodatkowe niedziele handlowe w tym roku. Jak podaje RMF FM, rząd wyciągnął trzy argumenty przeciw. "Pierwszy to ekonomia. Rząd twierdzi, że co prawda handel w galeriach ucierpiał, ale - jak wskazują dane - świetnie działa sprzedaż internetowa. Nie można jednak zapominać, że ten argument nie dotyczy wszystkich sklepów, są bowiem takie, które zostały zamknięte, a nie mają możliwości sprzedaży internetowej" - czytamy na rmf24.pl.

Decyzję o utrzymaniu dotychczasowej liczby niedziel handlowych w 2021 r. rządzący argumentują także ochroną pracowników. "Zwłaszcza pracownicy super i hipermarketów są narażeni teraz na ogromny stres w związku z ryzykiem zdrowotnym - każdego dnia obsługują setki klientów. Nie należy im więc odbierać wolnego" - czytamy.

Trzeci argument to brak chęci rządu do wchodzenia w spór z Solidarnością, która nie chce zgodzić się na żadne dodatkowe niedziele handlowe.