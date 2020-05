Rząd utworzy państwową sieć warzywniaków?

Powstaną państwowe warzywniaki? Fot. Shutterstock

Rząd nie wyklucza stworzenia państwowej sieci sklepów "Warzywniak plus" - podaje money.pl.

- Nie wykluczam, że pokusimy się o rozmowy z siecią co do budowy wspólnego projektu, być może wspólnego biznesu – powiedział w programie "Money. To się liczy" wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, przedstawiając rządowe plany związane z sektorem spożywczym.

– Czy to znaczy, że oprócz produkowania żywności w ramach Polskiego Holdingu Spożywczego chcecie też sprzedać? Na to pytanie wiceminister odpowiedział: bylibyśmy obecni od pola do stołu. – Sieć sklepów kontrolowana przez państwa byłaby na pewno uzupełnieniem tego, nad czym pracujemy, czyli obecności państwa na kilku rynkach w ramach przetwórstwa produktów rolno-spożywczych – oświadczył.

Całość na money.pl