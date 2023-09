Rząd źle wyliczył płacę minimalną? Będzie korekta?

Ostatni projekt rozporządzenia ws. minimalnej pensji 2024 r. wskazuje, że będzie to 4242 zł brutto od stycznia i 4300 zł brutto od lipca 2024 r. W ocenie związkowców to niewystarczająco atrakcyjne propozycje.

Rząd popełnił błąd w wyliczeniach płacy minimalnej?

Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", związki zawodowe przekonują, że rząd popełnił błąd w wyliczeniach. Podkreślają, że minimalne wynagrodzenie powinno zostać powiększone o wskaźnik związany ze wzrostem PKB, przez co jego kwota wzrosłaby automatycznie o ok. 53 zł.

Różnica zdań bierze się stąd, że wspomniany wskaźnik uwzględnia się lub nie w zależności od tego, jaka jest relacja płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia w danym roku. Sęk w tym, że w tym roku płaca minimalna rosła dwa razy: od stycznia do 3490 zł brutto, a od lipca - do 3600 zł brutto i teoretycznie obie te liczby mogą być brane pod uwagę do wyliczeń - czytamy.

Całość na Dziennika Gazeta Prawna.

Jak rząd ustala płacę minimalną?

Minimalna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę została ustalona w oparciu o warunki określone w art. 5 ustawy, tj.:

− zwiększenie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 2023 r. o prognozowany na 2024 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 106,6 %.,

− zastosowanie wskaźnika weryfikacyjnego z tytułu różnicy pomiędzy rzeczywistym (114,4%) a prognozowanym (2,8 %) wzrostem cen w 2022 r.

Relacja proponowanego minimalnego wynagrodzenia za pracę do prognozowanego na 2024 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (7794 zł) wynosi od 1 stycznia 2024 r. 54,4 %, a od 1 lipca 2024 r. – 55,2%. Dzięki wzrostowi minimalnego wynagrodzenia za pracę zostanie zachowana siła nabywcza dochodów rodzin pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenia.

W większości państw członkowskich UE ustalanie wysokości ustawowego wynagrodzenia minimalnego nie następuje w sposób automatyczny i odbywa się najczęściej po konsultacji z partnerami społecznymi lub po zasięgnięciu opinii organów eksperckich lub doradczych. W przypadku 6 państw członkowskich (Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, Malty, Słowenii) wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana z zastosowaniem mechanizmu automatycznej indeksacji, tj. dostosowanie wzrostu ustawowego wynagrodzenia minimalnego następuje automatycznie po spełnieniu określonych warunków (np. wzrost inflacji).