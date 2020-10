Rzecznik generalna TSUE: Polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa UE

Opinia rzecznika generalnego nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości. Fot. Shutterstock

W ocenie rzecznik generalnej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Juliane Kokott, polski podatek od sprzedaży detalicznej i węgierski podatek od reklam nie naruszają prawa Unii w dziedzinie pomocy państwa. - Prawo z dziedziny pomocy państwa nie stoi na przeszkodzie progresywnemu opodatkowaniu przychodów przedsiębiorstw – ocenia rzecznik.

Opinia rzecznika generalnego nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości. Zadanie rzeczników generalnych polega na przedkładaniu Trybunałowi, przy zachowaniu całkowitej niezależności, propozycji rozstrzygnięć prawnych w sprawach, które rozpatrują. Sędziowie Trybunału rozpoczynają właśnie obrady w tej sprawie. Wyrok zostanie wydany w terminie późniejszym.

Podążając za międzynarodowym trendem, Polska i Węgry nałożyły na przedsiębiorstwa bezpośrednie podatki, które są pobierane nie od zysku, ale od przychodów (obrotu), i mają strukturę progresywną. Podatki te obciążają przede wszystkim przedsiębiorstwa uzyskujące wysokie przychody, to jest duże przedsiębiorstwa. W dniu 6 lipca 2016 r. Polska uchwaliła ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej, która weszła w życie z dniem 1 września 2016 r. Od tej daty sprzedawcy detaliczni musieli uiszczać od swych miesięcznych przychodów uzyskanych ze sprzedaży towarów na rzecz konsumentów, jeżeli przekraczały one kwotę 17 mln PLN (około 4 mln EUR), podatek w wysokości 0,8% w odniesieniu do miesięcznego przychodu w przedziale od 17 do 170 mln PLN oraz podatek w wysokości 1,4% w odniesieniu do miesięcznego przychodu w przedziale przekraczającym kwotę 170 mln PLN. Z kolei w dniu 11 czerwca 2014 r. Węgry przyjęły ustawę w sprawie podatku od reklam.

Decyzjami z dnia 30 czerwca 2017 r.1 . i z dnia 4 listopada 2016 r.2 . Komisja uznała oba podatki za niezgodne ze wspólnym rynkiem ze względu na to, że skutkują one przyznaniem niedozwolonej korzyści „zbyt nisko opodatkowanym” małym przedsiębiorstwom, a tym samym stanowią one pomoc państwa.

Polska i Węgry zakwestionowały odpowiednie decyzje Komisji przed Sądem Unii. Wyrokami odpowiednio z dnia 16 maja 2019 r.3 . i z dnia 27 czerwca 2019 r.4 . Sąd uwzględnił te skargi i stwierdził nieważność decyzji Komisji, wskazując w uzasadnieniu, że w przypadku obu regulacji podatkowych przyznanie selektywnej korzyści, a tym samym udzielenie pomocy państwa przedsiębiorstwom osiągającym niższe przychody, nie miało miejsca.

Komisja wniosła do Trybunału odwołania od obu tych wyroków Sądu.

W przedłożonych dzisiaj opiniach rzecznik generalna Juliane Kokott zaproponowała, aby Trybunał oddalił odwołania Komisji i utrzymał w mocy wyroki Sądu. Rzecznik generalna odesłała do wypracowanego w ostatnim czasie orzecznictwa Trybunału, w myśl którego opodatkowanie progresywne może opierać się na obrocie, ponieważ kwota obrotu stanowi neutralne kryterium odróżniające, a także istotny wskaźnik zdolności płatniczej podatników.