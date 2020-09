Rzecznik MŚP chce 5-letniego vacatio legis dla "piątki dla zwierząt"

Rzecznik MŚP przedstawił uwagi do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw tzw. „piątki dla zwierząt”.

W dniu 18 września 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada, jak wskazuje jego uzasadnienie, „wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt oraz poprawę ich szeroko rozumianego dobrostanu”. Nie kwestionując założeń i idei Projektu, Rzecznik MŚP dostrzegł jednakże pewne problematyczne z punktu widzenia zasad wykonywania działalności gospodarczej rozwiązania, jakie przewiduje.

Przeczytaj także: Rzecznik MŚP negatywnie o pomyśle objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym

22 września 2020 r. Rzecznik MŚP przekazał Marszałkowi Senatu RP uwagi do Projektu. Rzecznik MŚP wskazał w pierwszej kolejności, że w przypadku tak daleko idącej ingerencji w prowadzenie działalności gospodarczej, jaką zakłada Projekt, przyjęty roczny termin wejścia w życie przedmiotowej regulacji uznać należy za zbyt krótki i powinien ulec on wydłużeniu do 5 lat od dnia ogłoszenia, co znajduje potwierdzenie w dotychczasowym dorobku orzeczniczym Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto, zdaniem Rzecznika MŚP niezbędne jest doprecyzowanie zasad i gwarancji wysokości przyznawanych rekompensat dla przedsiębiorców tzw. branży futerkowej, przedsiębiorców prowadzących schroniska dla bezdomnych zwierząt czy wykonującym ubój rytualny, które powinny wynieść całkowity koszt utraty możliwości prowadzenia działalności objętej zakazem.