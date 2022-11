Rzecznik MŚP interweniuje u premiera ws. PFR

Rzecznik MŚP pisze do premiera i prezesa PFR

21 listopada 2022 r. wystosował pisma w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa PFR S.A.

Wcześniej, 18 października 2022 r Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Rozwoju i Technologii z wnioskiem o podjęcie działań wobec PFR zapewniających skuteczną ochronę praw przedsiębiorców w związku z niewywiązywaniem się przez PFR z obowiązku informowania o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku, dotyczącym rozpoznania zgłoszeń wyjaśniających (reklamacji) złożonych przez Beneficjentów programów - ,,Tarcza Finansowa 1.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm" oraz ,,Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm".

Ministerstwo Rozwoju i Technologii 3 listopada 2022 r. odpowiedziało, że nie jest organem uprawnionym do podjęcia czynności interwencyjnych wnioskowanych przez Rzecznika MŚP, ponieważ działania w zakresie wnioskowania, odwołań/reklamacji i wypłat realizuje wyłącznie PFR przy współpracy z bankami. Jak podkreśliło MRiT, nadzór właścicielski nad PFR sprawuje Prezes Rady Ministrów, wobec czego w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub podejrzeń co do prawidłowości realizacji ww. programów Rada Ministrów może zlecić przeprowadzenie kontroli stosownym organom w tym zakresie.

Rzecznik MŚP: PFR powinno podlegać kontroli

- PFR w zakresie realizacji ww. programów wykonuje zadania publiczne powierzone przez organy administracji rządowej, zaś odmowa wypłaty subwencji finansowej stanowi czynność z zakresu administracji publicznej dotyczącej uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, i podlegać powinna sądowej kontroli legalności przez sądy administracyjne. Ponieważ jest inaczej i zastosowano w tych sprawach tryb cywilny, niekorzystny dla przedsiębiorców, to tym bardziej decyzje podejmowane przez PFR powinny być transparentne i poddane kontroli społecznej. Mam nadzieję, że interwencja premiera do tego doprowadzi -podkreślił rzecznik MŚP, Adam Abramowicz.