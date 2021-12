Rzecznik MŚP: Klienci mają prawo odmówić okazania paszportu covidowego

Jak przypomina Adam Abramowicz, 15 grudnia zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie obostrzeń covidowych.

- Z nowego rozporządzenia nie wynika ani uprawnienie ani też obowiązek kontroli przez przedsiębiorców paszportów covidowych ich klientów. Ministerstwo wskazało, że do limitów nie wliczamy osób, które okazały paszport covidowy, niemniej okazanie to jest dobrowolne. Konsekwencją nieokazania ww. paszportu jest wliczenie klienta do limitu. Przedsiębiorca staje się więc swoistym zakładnikiem. Z jednej strony nie może wymagać paszportu, z drugiej musi przestrzegać limitu. Co może prowadzić do kuriozalnej sytuacji, w której przedsiębiorca będzie mógł świadczyć usługi tylko w ramach limitu, pomimo że wszyscy jego klienci będą zaszczepieni, ale odmówią okazania paszportu – bo mają do tego prawo – mówi rzecznik.

- Aby nie było żadnych wątpliwości uprawnienie do weryfikacji paszportów powinno wynikać wprost z przepisów ustawy. Przedsiębiorcom nie jest potrzebny konflikt z klientami, ani spór z administracją w sądach, bo w obu przypadkach generuje to dodatkowe koszty i spadek przychodów – dodaje.

Od 15 grudnia obowiązują nowe obostrzenia:

1. Wszystkie obiekty, które dotąd mogły być zapełnione w 50%, będą mogły być zapełnione w 30%. Dotyczy to gastronomii, hoteli, instytucji kultury, kościołów. Osoby zaszczepione nie będą uwzględniane w limitach, pod warunkiem zweryfikowania ich przez przedsiębiorcę. W kinach będzie obowiązywał zakaz konsumpcji.

2. Zamknięte zostaną dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia. W dniu 31 grudnia br. i 1 stycznia 2022 nastąpi ograniczenie liczebności klientów w lokalach zamkniętych do maksymalnie 100 osób, z wyłączeniem osób, które są zaszczepione.

3. System weryfikacji paszportów covidowych zostaje zmodyfikowany. To organizator, przedsiębiorca, będzie musiał wykazać, że weryfikuje certyfikaty, jeśli będzie chciał zwiększyć limit osób ponad 30 proc.

4. W transporcie zbiorowym wprowadzony zostanie limit do 75 proc.

5. Wprowadzone zostaną obowiązkowe testy dla współdomowników osób chorujących na COVID-19 bez względu na posiadany certyfikat covidowy.

6. Wprowadzona zostanie nauka zdalna dla szkół podstawowych i średnich, od 20 grudnia do 9 stycznia. Przedszkola i żłobki pozostaną otwarte.

7. Od 1 marca wprowadzone zostaną obowiązkowe szczepienia dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych.