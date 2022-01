Rzecznik MŚP proponuje stałą podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podkomisja poparła propozycję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Jak tłumaczy Rzecznik, to rozwiązanie byłoby alternatywne wobec obecnego i to sam przedsiębiorca decydowałby, czy rozliczać się według przepisów zawartych obecnie w Polskim Ładzi, czy płacąc stałe zaliczki i dopłacając różnicę po złożeniu rocznego zeznania podatkowego.



Zdaniem Adama Abramowicza, Rzecznika MŚP, dopłata różnicy między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy, a sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne, następowałaby wraz ze złożeniem zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (lub przychodu w wypadków podmiotów

rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) w roku podatkowym, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego. Dzięki temu składka zdrowotna 9% z minimalnego wynagrodzenia wynosiłaby co miesiąc ok. 270 zł.



Podkomisja skierowała do Pani Marleny Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej apel o przeprowadzenie analizy przedstawionego rozwiązania i podjęcie odpowiednich działań. Zalety tego rozwiązania Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adam Abramowicz przedstawił także w piśmie skierowanym do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego.