Rzecznik MŚP zyskuje nowe narzędzie. Chodzi o ZUS

Zmiana jest niezwykle ważna dla przedsiębiorców, do tej pory bowiem mogli oni korzystać ze wsparcia Rzecznika tylko na pierwszym etapie sporu z ZUS, tj. na etapie postępowania administracyjnego. Udział Rzecznika w postępowaniu przed sądem powszechnym w sprawach z zakresu ubezpieczenia społecznego pozwoli na efektywne wsparcie przedsiębiorców w sporze z organem rentowym.

Ponad cztery lata pracy Rzecznika wraz ze współpracownikami wskazują, że potrafią skutecznie korzystać z nadanych Rzecznikowi uprawnień. Składane przez przedsiębiorców wnioski dowodzą, że spektrum ich problemów w sporach z organami państwa jest bardzo szerokie.

Należą się serdeczne podziękowania Posłom na Sejm RP, którzy uznali za zasadne poparcie projektu ustawy poszerzającej wachlarz kompetencji Rzecznika, które przyczynią się do ochrony praw przedsiębiorców, w szczególności Przewodniczącemu Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji, Posłowi na Sejm RP Bartłomiejowi Wróblewskiemu oraz pozostałym członkom Komisji, którzy przyczynili się do powstania projektu ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.

Jak stwierdził Adam Abramowicz: Moja 4-letnia batalia o uzyskanie możliwości występowania RMiŚP w sprawach ZUS przed sądami powszechnymi zakończyła się sukcesem. Teraz będę mógł w sporach z ZUS działać tak jak w sporach podatkowych – pomagać podczas całej procedury kontrolnej i odwoławczej.