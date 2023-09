Rzeszowskie zakłady gaszą światło po 70 latach działalności. Jest upadłość

Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i naprawczych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich RES-DROB Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie oraz wyznaczeniu syndyka, którego funkcję będzie pełnić Jan Stanisław Zawada.

Upadłość Res-Drob

- Z tym dniem kończy się pewna epoka. Od 70 lat w Rzeszowie przy ul. Konopnickiej 18 funkcjonowało przedsiębiorstwo zajmujące się ubojem i przerobem drobiu, a produkty tego przedsiębiorstwa były poszukiwane i odbierane bardzo dobrze nie tylko na rynku lokalnym, polskim lecz także międzynarodowym. Nasza spółka na skutek zmian gospodarczych nastawiona była na nie tyko na zapewnienie produktu dla odbiorców indywidualnych, lecz także dla szeroko rozumianego przemysłu horeca (hotelowego i restauracyjnego). Czynnikiem zewnętrznym, niezależnym od spółki, który doprowadził do pogorszenia się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa była pandemia Covid 19, która wybuchła w pierwszym kwartale 2020 roku. Od tego czasu drastycznie zmalały przychody spółki na skutek zamrożenia działania branży hotelowej i restauracyjnej. Pomimo podejmowania wielu działań i prób, podjętych działań restrukturyzacyjnych, nie udało się osiągnąć zamierzonego celu w postaci utrzymania płynności finansowej spółki - tłumaczy spółka na swoich stronach.

Zakłady dodają, że jako duże przedsiębiorstwo nie mogli skorzystać z powszechnie dostępnych produktów w ramach wsparcia tarcz antycovidowych.

Res-Drob w upadłości fot. za resdrob.pl

Zakłady Res-Drob dziękują za 70 lat współpracy. Ma nadzieję, że to nie jest koniec

- Zarząd spółki chce bardzo podziękować wszystkim kontrahentom, pracownikom, współpracownikom i mieszkańcom miasta Rzeszowa za wzajemną współpracę, wiarę w nasze przedsiębiorstwo i wszystko to co udało się nam wspólnie razem osiągnąć. Mamy nadzieję, że upadłość spółki nie jest końcem jej działalności a wszczęte postępowanie upadłościowe, stanowi jedynie etap konieczny do kontynuacji ponad 70 – letniej historii drobiarstwa w naszym regionie - wyjaśnia.