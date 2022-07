Südzucker: Realizujemy kontrakty, nie podwyższamy cen cukru. Konsumenci panikują

Südzucker Polska informuje, że w 100% realizuje zobowiązania zawarte w kontraktach, zarówno jeśli chodzi o ilość dostarczanego do kontrahentów cukru, jak i jego cenę, która pozostała niezmieniona w stosunku do tej, na jaką opiewały umowy zawarte jesienią ubiegłego roku.

Südzucker: Nie podwyższyliśmy ceny cukru

Südzucker Polska, część europejskiej Grupy Südzucker, realizuje dostawy cukru w ramach przyjętego planu sprzedaży, po ustalonych wcześniej cenach.

- Obecna sytuacja na rynku, skutkująca wzmożonym zakupem nie tylko cukru, ale i innych produktów spożywczych spowodowana jest przede wszystkim rosnącą inflacją i spodziewanymi podwyżkami dotykającymi nie tylko rynek żywności. Nie pomagają również niepokoje związane z sytuacją międzynarodową i wojną w Ukrainie. Wszystkie te okoliczności jednak w żaden sposób nie wpływają na zmniejszenie dostaw zakontraktowanego wcześniej cukru - podkreśla firma.

Cukru nie jest mniej, niż przewidywano

- Dysponujemy tym, co wypracowaliśmy w poprzedniej kampanii cukrowniczej. Cukru nie jest mniej, niż przewidywano. Każdy z naszych odbiorców, i my również, zawsze bierzemy pod uwagę wzmożone zapotrzebowanie na cukier w okresie letnim, związane z przygotowywaniem przetworów. Tym razem jednak doszły inne czynniki zewnętrzne, przede wszystkim obawy przed podwyżkami, które spowodowały panikę i wzmożone zakupy niektórych produktów spożywczych „na zapas”. Każda taka sytuacja powoduje chwilowe rozchwianie rynku. Czym szybciej panika się uspokoi, tym szybciej sytuacja z cukrem się znormalizuje – zapewnia Mariusz Pawełek, Prezes Zarządu Südzucker Polska S.A.

- W normalnych okolicznościach zakontraktowane kwoty cukru rozłożone są w czasie, w formie regularnych dostaw tak zaplanowanych, aby cukier był dostępny dla naszych odbiorców aż do czasu kolejnej kampanii cukrowniczej – wyjaśnia Zenon Biskup, Dyrektor Sprzedaży Detalicznej Südzucker Polska S.A. - Nie jesteśmy w stanie wprowadzić na rynek całego zapasu cukru na raz, bo nie pozwalają na to względy produkcyjne i logistyczne, miałoby to też negatywny wpływ na dostępność cukru w kolejnych okresach - dodaje Biskup.

- Dodatkowo dostarczamy cukier również do naszych stałych klientów, którzy nie mają kontraktów długoterminowych. Nie ma to jednak żadnego wpływu na podpisane wcześniej kontrakty z dużymi odbiorcami. Te wypełniamy w całości, zgodnie z planem i harmonogramem – kontynuuje Zenon Biskup, Dyrektor Sprzedaży Detalicznej Südzucker Polska S.A.