Są 26 lat na rynku. Ciągle otwierają nowe punkty sprzedaży

- Przygotowaliśmy specjalne, limitowane herbaty, m. in. nowości: Urodzinowy Bukiet. Jest to kompozycja stworzona specjalnie z okazji naszego święta, a jej bazą jest zielona Sencha uzupełniona w płatki różnobarwnych kwiatów, takich jak róża, bławatek, nagietek, słonecznik oraz pąki jaśminu. Kolejna kompozycja to 26 Lat Urodzinowa, której podstawa to herbata czarna OP z kwiatowo-owocowymi nutami mango, brzoskwini i safloru, które łączą się w całość z pięknymi i aromatycznymi pąkami jaśminu. Polecamy także Poezję Smaku i Orange Dream, a wszystkie nabyć można teraz z 25% rabatem. Na naszych profilach w social mediach czekać będą na fanów konkursy z nagrodami – mówi dyrektor marketingu marki Czas na Herbatę, Tomasz Ronczewski.