Są w Polsce od pięciu lat. Jaka jest tajemnica ich sukcesu?

Holenderska marka Action świętuje 30 lecie działalności

Międzynarodowa sieć dyskontów niespożywczych Action rozpoczęła swoją działalność 30 lat temu w Holandii, otwierając swój pierwszy sklep w miejscowości Enkhuizen. Obecnie Action zatrudnia ponad 65 tys. osób w 10 krajach. Jest to najszybciej rozwijający się dyskont niespożywczy w Europie, oferujący stale zmieniający się asortyment około 6000 produktów, ponad 12 mln klientów tygodniowo, w ponad 2133 sklepach stacjonarnych i kolejnym 8 mln konsumentów kupujących online.

Action - ten sam asortyment w każdym kraju

Action oferuje swoim klientom asortyment pogrupowany na 14 różnych kategorii, jednak z ograniczoną liczbą produktów w każdej z nich, skupiając się na tych najczęściej kupowanych. Dzięki temu zmniejsza ilość produktów „odpadowych”, co skutkuje wysokim wskaźnikiem sprzedaży.

W każdym kraju sklepy Action oferują niemal identyczny asortyment.

– Atrakcyjna oferta produktowa i zadowolenie klientów to nasze priorytety. Nieustannie trzymamy się naszej formuły biznesowej polegającej na oferowaniu jakości w możliwie najniższej cenie.W efekcie widzimy, że nasi klienci wracają do naszych sklepów i stają się fanami naszej marki - komentuje Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action w Polsce.

Action 30 lat w Europie, 5 lat w Polsce

Action otworzyło swój pierwszy polski sklep w 2017 roku w Lesznie. W 2022 roku sieć otworzyła rekordową liczbę 81 sklepów, osiągając łącznie 256 lokalizacji w całej Polsce. Od lipca, sklepy Action można znaleźć już w każdym z 16 województw. Miniony rok był również rekordowy dla marki pod względem zatrudnienia. Pracę w Action znalazło aż 1723 osób, a w październiku w Łodzi, do teamu Action dołączył 3000. pracownik. W tej chwili Action zatrudnia już 3280 osób w całej Polsce. W 2023 roku marka nie zamierza zwalniać tempa i planuje otworzyć co najmniej tyle samo sklepów co w 2022 roku i zatrudnić minimum 1000 nowych pracowników. W minionym roku w Bieruniu zostało również otwarte drugie centrum logistyczne w Polsce. Dodatkowo, marka realizuje szereg działań proekologicznych, a w Polsce stawia m.in. na rozwiązania mające na celu zmniejszenie zużycia prądu - obecnie wszystkie sklepy oświetlane są za pomocą lamp LED.

Fundamentem naszej działalności i wszystkich naszych sukcesów są nasi pracownicy. W Action dbamy o to, aby czuli się dobrze pracując z nami. Marka jest otwarta na każdego pracownika, niezależnie od wykształcenia czy pochodzenia. Oferuje szansę na rozwój nawet niedoświadczonym, młodym osobom, wspierając ich rozwój zawodowy np. poprzez wewnętrzne systemy edukacyjne dla pracowników - podkreśla Sławomir Nitek.

Co wiemy o Action

