Sąd Arbitrażowy przy KIG prowadzi rozprawy online

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie jest przygotowany technicznie do przeprowadzania rozpraw online zarówno w formie audio, jak i audiowideo. Wszystkie czynności prawne wykonywane są w sposób bezpieczny, przy użyciu komunikacji elektronicznej. Sąd działa nieprzerwanie, z zastosowaniem aktualnie obowiązujących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

W Sądzie Arbitrażowym przy KIG spory rozstrzygane są w oparciu o Regulamin Arbitrażowy, a kodeks postępowania cywilnego stosuje się posiłkowo, dlatego w przypadkach szczególnych – z jakim niewątpliwie mamy do czynienia w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-Cov-2 – strony mogą uzgadniać zmianę terminów.

- Firmy, które chcą w bezpieczny sposób dochodzić swoich praw i mają pytania dotyczące rozstrzygania sporów, mogą liczyć na nasze wsparcie. Proponujemy alternatywne metody rozwiązywania sporów gospodarczych, jak mediacja czy arbitraż. Kluczem do ich zastosowania jest porozumienie stron dotyczące poddania się pod kognicję sądu polubownego lub zgoda na mediację. Może to nastąpić już w fazie sporu. W przypadku arbitrażu wymagana jest co do zasady forma pisemna. Wystarczy, że tzw. zapis na sąd polubowny znajdzie się w umowie, na fakturze, w wymianie korespondencji, statucie spółki, fundacji, spółdzielni lub stowarzyszenia – mówi Agnieszka Durlik, dyrektor generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

W sumie w 2019 r. do SAKIG wpłynęło 175 nowych spraw, w 100 arbitrzy wydali decyzje kończące postępowanie. Średni czas rozstrzygania sporu w SAKIG zamyka się, od wniesienia pozwu do wydania wyroku, w dwunastu miesiącach. Wyroki wydawane w sprawach rozstrzyganych w ramach procedury przyspieszonej kończą się szybciej, bo w ciągu sześciu miesięcy od ukonstytuowania się zespołu orzekającego. SAKIG prowadzi sprawy w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim; dotyczy to również wszystkich dokumentów.