Sadownicy: Sieci handlowe wykorzystują swoją pozycję

Pod siedzibą Jeronimo Martins, właściciela sklepów Biedronka, odbyła się pikieta sadowników zorganizowana przez Związek Sadowników RP. Protestujący nie zgadzają się z dalszymi obniżkami cen zakupu jabłek deserowych przez sieci handlowe.

- Sadownictwo to bardzo trudny zawód. Wie to każdy, kto ma z tą branżą cokolwiek wspólnego lub choćby rodzinę na wsi. Jednak mimo ciężkiej pracy i serca, jakie wkładamy w produkcję, dzisiaj musimy jasno wszystkim powiedzieć: POLSKI SADOWNIK NIE MA REALNEGO WPŁYWU NA CENĘ JABŁKA W SKLEPIE. Nie miał również wpływu wiosną 2020 r. Wbrew powszechnej opinii wśród konsumentów, to nie sadownik zarabia najwięcej na polskich jabłkach! Cenę dyktują sklepy, a właściwie największe w Polsce sieci handlowe, do których mniejsze podmioty muszą się dostosować, aby uczestniczyć w konkurencji na tym rynku - alarmują przedstawiciele Związku Sadowników RP.

- Jesteśmy głęboko zdumieni zaistniałą sytuacją oraz wyborem miejsca protestu przez Związek. Tym bardziej, że nasza strategia opiera się na budowaniu wieloletnich partnerstw z polskimi dostawcami. Jednym z głównych filarów tej strategii jest stała obecność polskich jabłek przez cały rok w ofercie naszej sieci. Dzięki temu w 2019 roku polskie jabłka stanowiły aż 98 % naszej oferty. Na ceny produktów składają się co do zasady różne czynniki, w tym te związane z sezonową zwiększoną dostępnością odmian jesiennych. Według szacunków organizacji branżowych w 2020 roku zbiory jabłek w Polsce zwiększą się do 3,4 mln ton z 2,9 milionów ton w 2019 roku. Głęboko wierzymy, że zarówno my, jak i producenci, działamy w tym samym nadrzędnym celu, jakim jest sprostanie oczekiwaniom milionom polskich klientów, zarówno dotyczącym cen, jak i jakości produktów - napisało w oświadczeniu biuro prasowe sieci Biedronka.

Więcej czytaj na www.sadyogrody.pl