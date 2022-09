Sadyba Best Mall z bezpłatną stacją ładowania aut elektrycznych

Klienci warszawskiego centrum handlowego Sadyba Best Mall mogą już bezpłatnie naładować swoje elektryczne auta w stacji ładowania pojazdów firmy ChargeEuropa. Jest to pierwsza darmowa stacja w galerii należącej do Grupy Klépierre, a w planach jest instalacja kolejnych tego typu punktów w pozostałych centrach w Polsce należących do zarządcy.