Sailling Group ma nowego prokurenta

Kolejne punkty sprzedaży zostaną otwarte m.in. w innych galeriach spółki Dekada SA – centrach handlowych Dekada Myślenice i Dekada Nowy Targ. Do końca roku planowane jest otwarcie ponad 150 lokali w całym kraju, przejętych przez Salling Group od Tesco Polska. Sieć Netto działa w Polsce od 25 lat.

W ostatnim czasie do władz Netto dołączył dotychczasowy dyrektor finansowy sieci Thomas Clausen. Został on prokurentem w Jasper, Tesco Polska, Tesco Dystrybucja i Genesis, które należą do Sailling Group.

Oprócz nowego sklepu dyskontowego, ofertę Dekady Skierniewice tworzą popularne marki z branż modowej, drogeryjnej, elektronicznej i wydawniczej, takie jak RTV Euro AGD, Empik, Deichmann, Monnari czy Rossmann. W centrum handlowym działają również salony sprzedaży sieci Play, T-Mobile, Orange i Plus, a także apteka Dr.Max i sklep zoologiczny Kiwi Zoo. Na terenie centrum mieści się również bankomat.