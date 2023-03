Salad Story serwuje zdrową żywność w Warsaw Distribution Center

Salad Story w branży gastronomicznej działa od 2007 r. Wówczas w warszawskich Złotych Tarasach otwarta została pierwsza restauracja pod tym szyldem. Obecnie Salad Story to największa sieć zdrowych restauracji fast food w Polsce – w menu znajdują się m.in. sałatki, wegańskie burgery, ciepłe dania na bazie kaszy, wrapy i zupy. Firma korzysta z lokalnych upraw rolnych i oferty polskich dostawców. Jednocześnie w każdym lokalu wdrożone zostały ekologiczne rozwiązania, które są wyrazem dbałości o środowisko.

- Salad Story była zainteresowana kompleksowym wsparciem w poszukiwaniu powierzchni magazynowo-biurowej oraz negocjacji warunków najmu. Na decyzji o wyborze Warsaw Distribution Center zaważyła zarówno lokalizacja, jak i wielkość modułu, dzięki czemu nasz Klient zyskał optymalną przestrzeń do dalszego rozwoju. Cieszymy się, że firma obdarzyła nas zaufaniem i powierzyła nam zadanie znalezienia optymalnej przestrzeni dla prowadzonych operacji – mówi Agnieszka Marczak, Starszy Doradca w Newmark Polska.

- W pierwszym kwartale 2022 roku podjęliśmy decyzję o utworzeniu Magazynu Centralnego, którego głównym celem jest zabezpieczenie od strony logistycznej rozwoju naszej organizacji. Zadanie wyszukania odpowiedniej lokalizacji zostało zlecone firmie Newmark Polska. Z przedstawionych obiektów naszą uwagę zwróciła hala znajdująca się na terenie Warsaw Distribution Center. Bardzo dobra lokalizacja, optymalna wielkość hali to kluczowe elementy, które stały za decyzją o rozpoczęciu rozmów i finalnym podpisaniu umowy – mówi Łukasz Jędral, kierownik ds. zakupów i logistyki w Salad Story. - Korzystne warunki najmu wynegocjowane przy czynnym udziale firmy Newmark Polska oraz bardzo dobry kontakt z Zarządcą obiektu skłonił nas do przeniesienia do WDC również naszej Kuchni Centralnej. Dzięki tym nowym powierzchniom rozwiniemy możliwości świadczenia usług magazynowych, logistycznych i produkcyjnych naszym odbiorcom – dodaje.

- Jest nam niezmiernie miło, że firma Salad Story wybrała lokalizację Warsaw Distribution Center i dołączyła do grona naszych najemców. Liczymy na efekty naszej wspólnej pracy i bardzo dziękujemy zespołowi firmy Salad Story i Newmark Polska za dotychczasową współpracę – komentuje Patrycja Malicka, Senior Leasing Manager w CBRE, reprezentująca wynajmującego w procesie negocjacji.

Warsaw Distribution Center to nowoczesny park dystrybucyjny składający się z pięciu budynków magazynowo-biurowych o łącznej powierzchni 35 000 mkw., zlokalizowany w warszawskiej dzielnicy Włochy. Położenie w sąsiedztwie węzła S2/S8 Salomea-Wolica i autostrady A2 oraz międzynarodowego lotniska im. F. Chopina sprawia, że najemcy korzystający z tego obiektu mogą prowadzić dystrybucję zarówno na warszawski, krajowy, jak i międzynarodowy rynek.

Newmark Polska jest Globalnym Partnerem Newmark, członkiem Globalnej Sieci Newmark. Należy do grupy wiodących firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Oferuje usługi agencyjne w zakresie reprezentacji najemców, jak również obsługi transakcji na rynkach kapitałowych, badań rynku i doradztwa, wycen nieruchomości, projektowania i zarządzania projektami oraz workplace strategy.