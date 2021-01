Salad Story w programie To Good To Go

Do programu Too Good To Go przyłączyła się sieć Salad Story. Stworzona w 2007 roku sieć będzie oferować pozycje ze swojego menu we wszystkich lokalach Salad Story w kraju taniej, by uchronić je przed zmarnowaniem.

Paczki-niespodzianki z niesprzedaną danego dnia żywnością są już dostępne w aplikacji.

- Jesteśmy największą siecią serwującą zdrową żywność w Polsce, co napawa nas dumą, ale przede wszystkim poczuciem odpowiedzialności za to, by serwować jedzenie przyszłości, dobre dla ludzi i środowiska - mówi Mateusz Labryszewski, Kierownik Marketingu i Sprzedaży do spraw Rozwoju Sieci.