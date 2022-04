Salmonella w produktach Kinder. Ferrero za późno zareagowało

- Na domiar złego mówi się, że problem salmonelli był znany w belgijskiej fabryce od miesięcy. Takie informacje nie budują wizerunku odpowiedzialnej marki oferującej bezpieczne produkty dla dzieci, których zdrowie jest przecież w centrum zainteresowania rodziców - mówi uwagę Marek Gonsior.

- Oczywiście nikt nie oczekuje od Ferrero oferowania zdrowych produktów, ale każdy oczekuje produktów bezpiecznych i przewidywalnych. – wskazuje Marek Gonsior.

Ferrero za późno przyznaje się do błędu?

Konsultant zaznacza, że przyznanie się do błędu, wycofanie z rynku czy wezwanie do serwisu nie musi oznaczać niczego złego dla wizerunku marki. Tłumaczy, że przecież każdy z nas słyszał przecież o akcjach serwisowych organizowanych przez producentów samochodów czy wycofywaniu z rynku różnego rodzaju produktów. Zdaniem eksperta rynek w pewien sposób przyzwyczaił nas do takich sytuacji i jeśli wycofanie następuje w celu zapobieżenia negatywnym skutkom działania produktu, konsumenci są w stanie docenić odpowiedzialne podejście do problemu.

