Salony Agata promują ofertę materacy

Przy zakupie idealnego materaca warto zwrócić uwagę na istotne parametry, takie jak rozmiar, stopień twardości i materiał wykonania wypełnienia oraz pokrowca. W Salonach Agata dostępnych jest wiele rozmiarów zarówno dla pojedynczych, jak i podwójnych łóżek – od 80 do 200 cm szerokości. Dodatkowo możliwe jest zamówienie materaca w niestandardowym rozmiarze.

Chcieliśmy, aby w kolejnej odsłonie naszej kampanii z udziałem trójki bohaterów – Tomasza, Teściowej i Gośki – wybrzmiały aspekty komfortu oraz kwestie zdrowotne, na które wpływ ma odpowiednio dobrany materac. To kolejny spot, w którym poza dużą dawką humoru charakterystycznego dla naszej marki, prezentowane są realne zalety wyboru asortymentu z naszej sieci - mówi Krzysztof Wadas, dyrektor ds. marketingu Salonów Agata.

W nowej odsłonie kampanii ambasadorzy marki nie tylko przedstawiają bogatą ofertę materacy, ale również zachęcają do skorzystania z ograniczonej czasowo promocji. Jeszcze do 2 maja można kupić tysiące produktów z rabatem do 20% lub zdecydować się na zakup w rozliczeniu ratalnym — 20 rat, 0%, stałych i bez dodatkowych kosztów.

Za koncept kreatywny kampanii odpowiada agencja PZL, a za opracowanie działań PR z zakresu media relations agencja Big Picture. Zakupem czasu reklamowego w telewizji zajmuje się Spark Foundry. Spotom telewizyjnym towarzyszą również reklamy radiowe i kampania w internecie.