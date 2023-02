Salony Agata w nowej odsłonie kampanii promują modułowe meble kuchenne

Małgorzata Socha, Ewa Kasprzyk i Tomasz Pągowski w najnowszym spocie telewizyjnym Salonów Agata promują modułowe meble kuchenne Qubik. W ramach tej oferty, do wyboru Klientów oferowanych jest aż 130 korpusów, 30 frontów i 20 blatów, dzięki którym można stworzyć kuchnię dopasowaną pod wymiar pomieszczenia.

Meble modułowe Qubik

Meble modułowe Qubik dają możliwość stworzenia niemal każdej konfiguracji. Każdy sprzęt kuchenny ma tu swoje miejsce, niezależnie od wielkości samego pomieszczenia. A wszystko dzięki sprytnym rozwiązaniom, jak obrotowe półki na garnki czy wysuwane kosze cargo, które sprawiają, że łatwo można zagospodarować kuchenną przestrzeń. Prosty jest również sam proces stworzenia wymarzonej kuchni. Projekt można wykonać samodzielnie w konfiguratorze online bądź w salonie, gdzie eksperci doradzą, jak najlepiej wykorzystać przestrzeń. Meble dostępne są nawet w 7 dni od zamówienia i objęte są 15-letnią, bezpłatną gwarancją. Dużym ułatwieniem dla klientów jest także opcja dokupienia kuchennych sprzętów AGD w sieci Salonów Agata.

Promocja w sklepach Agata

W nowej odsłonie kampanii Ambasadorzy marki nie tylko pokazują zalety kuchennych mebli modułowych Qubik, ale również zachęcają do skorzystania z trwającej aktualnie promocji. Od 1 do 18 lutego można skorzystać z 10 rat 0% lub otrzymać 100 złotych na następne zakupy za każde wydane 1000 złotych. Maksymalnie można zyskać 2000 złotych do wydania w Salonach Agata.