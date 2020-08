Samorządy mogą powalczyć o recyklomaty. Inicjatorem konkursu Coca-Cola

Fot. materiały prasowe

W ramach ogólnopolskiego konkursu „Świat bez odpadów - recyklomat w Twojej gminie”, samorządy mogą powalczyć o recyklomaty, czyli nowoczesne automaty do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych, które nagradzają mieszkańców za każde wrzucone opakowanie poprzez specjalną aplikację.

Konkurs rusza 5 sierpnia. Jego inicjatorem jest firma Coca-Cola Polska, a partnerami Fundacja Nasza Ziemia oraz firma EcoTech System. Akcję honorowym patronatem objęło Ministerstwo Rozwoju.

Konkurs jest skierowany do gmin do 50 tysięcy mieszkańców, ale też aktywistów, społeczników, wszystkich ludzi, którym zależy na świecie bez odpadów oraz tych, którzy będą chcieli namówić swoje władze samorządowe, aby tego typu rozwiązania stały się powszechne w ich gminie.

Zgłoszenia do konkursu rozpoczynają się 5 sierpnia i potrwają do 16 września. Następnie zebrane wnioski oceni komisja konkursowa, która wyłoni zwycięskie gminy. Lista gmin, do których trafi recyklomat, zostanie opublikowana 25 września na stronie konkursowej.

Według badania ARC Rynek i Opinia, 66% Polaków deklaruje, że segreguje odpady. Sens w tym działaniu widzi jednak zaledwie 58%, a już tylko 15% badanych potrafiłoby poprawnie posegregować śmieci. Celem konkursu „Świat bez odpadów - recyklomat w Twojej gminie” jest zachęcenie Polaków do segregowania odpadów, które mogą zyskać nowe życie, jeśli tylko trafią do odpowiedniego pojemnika.

Konkurs „Świat bez odpadów - recyklomat w Twojej gminie” to kolejna odsłona inicjatywy Coca-Cola, która we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa i Fundacją Nasza Ziemia rok temu postawiła 10 recyklomatów w stolicy. Mieszkańcy Warszawy bardzo licznie zaangażowali się w akcję segregacji odpadów. Od lipca 2019 roku dzięki automatom zebrano blisko 300 tys. sztuk butelek PET, co złożyło się na ponad 10 ton odpadów. W aplikacji Eco-Portfel zarejestrowało się 18 tys. użytkowników, którzy przez rok zgromadzili 418 tys. ECO-Punktów. Po sukcesie w stolicy, Coca-Cola wraz z partnerami rozszerza projekt na kolejne miejscowości w Polsce i tym razem kieruje swoją akcję do mniejszych ośrodków. Dzięki konkursowi recyklomat może stanąć w dowolnej gminie w Polsce, liczącej do 50 tys. mieszkańców.

Jak działają recyklomaty? Po wrzuceniu butelki PET do recyklomatu system rejestruje transakcje i nagradza użytkownika, przypisując do jego konta odpowiednią liczbę ECO-punktów. Punkty zbierane są przez użytkowników za pośrednictwem aplikacji mobilnej ECO-Portfel, którą można zainstalować na smartfonie. Zebrane punkty mogą być następnie wymienione na vouchery, zniżki, gratisy itp. w zależności od oferty danej gminy i zaangażowania w projekt lokalnych przedsiębiorców.