San odświeża opakowania. Chce pozycjonować produkty jako naturalne

Nowe pozycjonowanie portfolio San

Konsumenci od lat znają i lubią Łakotki, Holenderskie, Petitki czy Złotokłose. W 2021 r. ruszył projekt zmian, którego celem jest przede wszystkim nowe pozycjonowanie tych produktów w ramach marki San. Podkreśla ono, że są to naturalne, proste, pyszne ciastka i wafle, starannie wypiekane z najwyższej jakości pszenicy pochodzącej ze zrównoważonych upraw, idealne do dzielenia się z bliskimi. Dzięki zróżnicowaniu portfolio każdy znajdzie w nim coś dla siebie.

Nowe opakowania i program Harmony

W ramach odświeżenia portfolio zmieniono opakowania wszystkich produktów: powiększono logotyp San, czyniąc go lepiej widocznym. Dodano logo programu Harmony, co potwierdza, że pszenica wchodząca w skład produktu pochodzi ze zrównoważonych upraw.

Kluczowym elementem tego programu jest partnerska współpraca z rolnikami, których gospodarstwa są położone w pobliżu zakładów produkujących ciastka. Przystępując do niego rolnicy zobowiązują się do uprawiania pszenicy w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym poszanowania dla zasobów wodnych i gleby oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Harmony określa również szczegółowe praktyki dotyczące bioróżnorodności. Jedną z nich jest tworzenie łąk wokół pól uprawnych, które z kolei przyciągają istotne dla ekosystemu owady, takie jak pszczoły czy motyle.

Działania firmy odpowiadają na potrzeby współczesnego świata, zachodzące zmiany klimatyczne, a także oczekiwania konsumentów, którzy coraz częściej zwracają uwagę na skład produktów oraz pochodzenie poszczególnych składników.

Przykładowe produkty z portfolio San: Ciastka San Złotokłose owsiane z kokosem (3,99 zł, 215 g), Ciastka San Holenderskie w czekoladzie (4,25 zł, 188 g), Wafle San Łakotki o smaku waniliowym (2,79 zł, 146 g), Ciastka San Łakotki Deserowe (4,29 zł, 168 g), Herbatniki San Petitki z mleczną czekoladą (1,89 zł, 37 g)

Zmiany w portfolio: Petitki, Łakotki, Złotokłose

Odświeżenie portfolio San wiąże się także z wprowadzeniem nowych produktów. Petitki z mlekiem i miodem oraz Petitki z mleczną czekoladą dostępne są teraz w nowych wygodnych formatach: familijnym oraz impulsowym. Wśród produktowych nowości znalazły się trzy smaki wafelków o gramaturze 146 g: orzechowe, waniliowe oraz czekoladowe. Ciastka Złotokłose również przeszły przemianę. Od styczna na rynku są dostępne większe opakowania 215 g w najbardziej popularnym formacie opakowania – rolce. Oprócz znanego od lat wariantu owsianego, ponownie pojawił się bardzo lubiany przez konsumentów wariant kokosowy.

Wsparcie marketingowe

Nowe pozycjonowanie marki dostało silne wsparcie marketingowe. Od stycznia do października reklamy San są emitowane w TV oraz w OLV. Dodatkowo, od kwietnia do września działania promocyjne będą prowadzone w social mediach (promocja produktów i zachęcanie do wzięcia udziału w loteriach konsumenckich). Kampania jest też widoczna w sklepach.